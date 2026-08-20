El desgarrador relato de un futbolista argentino atrapado en la ludopatía y sus consecuencias

Buenos Aires, 20 de agosto (NA) -- El futbolista Jonatan Gómez habló este jueves sobre el difícil momento personal que enfrenta debido a su adicción a las apuestas, que comenzó en 2020 y le generó una deuda de 50.000 dólares con una plataforma ilegal.

La causa judicial ha tomado un nuevo rumbo, ya que el fiscal Aquiles Balbis desestimó su denuncia por extorsión y ha decidido investigar un posible falso testimonio.

"Perdí todo. Mi familia está destrozada", confesó el mediocampista de 36 años, quien ha admitido ser ludópata y cuyo principal objetivo ahora es recuperar la paz y restablecer los lazos con sus seres queridos.

Gómez identificó el inicio de su adicción en 2020, tras regresar de Brasil para unirse a Argentinos Juniors.

"Ahí comenzó lo del juego online con un compañero que estaba en páginas clandestinas", relató el futbolista, quien comenzó apostando en juegos de casino virtual.

El exjugador de Rosario Central detalló cómo fue atrapado por el juego: las primeras apuestas resultaron exitosas, lo que lo llevó a aumentar su participación y las sumas apostadas.

"Yo jugaba a la ruleta. Siempre los primeros son positivos, pero el juego está preparado para eso. Gané tres, cuatro y después te va golpeando", explicó.

A pesar de que aseguró nunca haber descuidado su entrenamiento ni sus obligaciones profesionales, reconoció que la ludopatía afectó su estado de ánimo, su economía y sus relaciones personales, desmoronando su familia.

La situación se tornó crítica cuando acumuló una deuda de aproximadamente 50.000 dólares con los operantes de una plataforma clandestina de apuestas.

Según la denuncia de Gómez, cuando intentó cobrar, comenzó a recibir intimidaciones y personas vinculadas a sus acreedores se presentaron en diferentes lugares relacionados con él y su familia.

El futbolista afirmó que durante ese tiempo recibió amenazas de muerte, y que hubo visitas a la casa de sus padres, además de ser buscado mientras jugaba en Sarmiento de Junín.

Asimismo, mencionó que fue obligado a firmar cuatro pagarés por un total de 505.000 dólares, un monto que supera en más de diez veces la deuda original.

Esos documentos fueron ejecutados judicialmente, lo que llevó a embargos preventivos sobre propiedades, un vehículo y cuentas bancarias del futbolista.

Ante esta situación, Gómez presentó dos denuncias en San Lorenzo por extorsiones y amenazas, buscando que se investigue la maniobra que lo forzó a aceptar una deuda mucho mayor.

La investigación enfrentó un dilema sobre qué jurisdicción debía intervenir, hasta que la Cámara Penal de Rosario determinó que había elementos suficientes para avanzar con la denuncia.

No obstante, el fiscal Balbis desestimó la denuncia por extorsión, al no encontrar pruebas suficientes que respalden la versión de Gómez.

En su resolución, el fiscal consideró que el futbolista tenía relaciones previas con algunas de las personas denunciadas y que pudo haber faltado a la verdad en ciertos aspectos de su denuncia.

Como consecuencia, el caso fue remitido a la fiscal Luisina Paponi para investigar si corresponde abrir un expediente por un presunto falso testimonio.

La defensa de uno de los denunciados ha anunciado que evalúa iniciar una acción indemnizatoria por daños contra el mediocampista tras la decisión judicial.

A pesar de esta resolución, la investigación sobre el funcionamiento de la plataforma clandestina de apuestas en la que Gómez participó sigue activa, analizando cómo operaba, quiénes estaban involucrados, y cómo se otorgaban y cobraban los créditos.

La indagación sobre el circuito de apuestas ilegales ha cobrado relevancia, dado que Gómez admitió haber utilizado un sistema no autorizado y haber contraído deudas a través de créditos que le permitieron seguir apostando a pesar de haber perdido grandes sumas de dinero.

En paralelo a su batalla legal, el futbolista enfrenta un proceso personal más profundo. Gómez afirmó que lleva meses intentando alejarse de las apuestas y ha comenzado un tratamiento para superar su ludopatía, mientras sigue sin saber si podrá reanudar su carrera profesional.

El mediocampista, que ha jugado en clubes como Rosario Central, Racing, Banfield, Arsenal, Argentinos Juniors, Independiente Santa Fe, San Pablo y Sport Recife, entre otros, reconoció que el fútbol ya no es su principal preocupación.

"Cambiaría todo por tener paz y que mis hijos me vean feliz", resumió Gómez sobre la situación que atraviesa.

El futbolista decidió compartir su historia para visibilizar una adicción que empezó de forma casi silenciosa con una apuesta desde un teléfono, transformándose en una experiencia que cambió su vida: una deuda de 50.000 dólares, conflictos judiciales por más de medio millón y una familia que, según sus propias palabras, quedó destrozada.