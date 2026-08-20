La vigilancia laboral se intensifica: expertos aconsejan conocer cómo te monitorea tu empleador

FOTO: A medida que crece la vigilancia laboral, expertos recomiendan saber cómo te vigila tu empleador

NUEVA YORK — En diversos escenarios, administradores de universidades han revisado comentarios de profesores sobre los ensayos de los estudiantes, mientras que gerentes han indicado a farmacéuticos que dediquen menos tiempo a sus pacientes tras monitorear la duración de las citas. En almacenes, los escáneres controlan el ritmo de los trabajadores, asegurándose de que inspeccionen cientos de artículos por hora.

La vigilancia laboral ha crecido exponencialmente, con miles de empleadores utilizando tecnología que se popularizó durante la pandemia de coronavirus. Herramientas digitales permiten rastrear ubicaciones, recopilar datos sobre tareas completadas y acceder a cámaras de dispositivos proporcionados por las empresas, generando inquietud sobre la privacidad de los empleados, incluso en sus hogares.

Tradicionalmente, los empleadores han monitoreado a sus empleados, pero los avances en inteligencia artificial y análisis de datos les permiten crear "expedientes" que pueden usarse para sancionar o predecir comportamientos, según la opinión de Wilneida Negrón, directora de investigación y políticas en Coworker, una organización que ayuda a los trabajadores a mejorar sus condiciones laborales.

Negrón advierte que "los trabajadores con menos poder en el mercado laboral suelen ser los primeros en ser sometidos a métodos intrusivos de recopilación de datos".

Investigaciones de la Universidad de Vanderbilt, la Universidad Northeastern y la Universidad de California en Berkeley revelan que algunos programas de monitoreo comparten información personal de los trabajadores con empresas tecnológicas sin una divulgación clara.

Expertos en privacidad y empleados monitoreados comentaron sobre los riesgos asociados a estas prácticas y brindaron consejos sobre cómo proteger la información personal.

Forme equipo con colegas afines para defenderse

La farmacéutica Lannie Duong trabajaba en una clínica médica atendiendo a pacientes con afecciones crónicas. Su empleador rastreaba la duración de sus llamadas y citas, lo que provocó cuestionamientos durante las evaluaciones de desempeño.

Duong compartió que "todo se contaba. Cuántos minutos estás al teléfono. El nivel de detalle era ridículo". La presión constante la llevó a tomar una licencia médica y a involucrarse en la organización de un sindicato con otros farmacéuticos.

"Alcé la voz, esperando que otros también expresaran sus preocupaciones, pero eso no sucedió", relató Duong, quien fue despedida tras su licencia.

La transparencia en el uso de herramientas de vigilancia varía entre los empleadores. Mientras algunos involucran a comités de empleados en la revisión de su uso, otros utilizan prácticas poco claras para clasificar y puntuar a los trabajadores.

Negrón enfatiza que "los trabajadores tendrán que unirse, ya que las fuerzas que centralizan este tipo de monitoreo avanzan rápidamente".

Averigüe qué tipo de datos está recopilando su empleador sobre usted

A medida que aumenta la conciencia sobre la vigilancia laboral, algunos trabajadores se oponen a las herramientas que miden el tiempo de las tareas, argumentando que esto contribuye a lesiones y cuestionan la información personal que se recopila.

Hayley Tsukayama, de la Electronic Frontier Foundation, destaca que "si usas un dispositivo proporcionado por tu trabajo, habrá algún tipo de monitoreo".

Investigar las tendencias de vigilancia en su sector es fundamental para evitar sorpresas. Por ejemplo, Arianna Anaya, profesora universitaria, descubrió que un administrador leía los trabajos de sus estudiantes, lo que generó preocupación sobre la privacidad de los temas tratados en esos trabajos.

En algunos estados, como Nueva York y Maine, se exige a los empleadores que notifiquen a los trabajadores sobre el monitoreo. Sin embargo, en estados sin esta regulación, es difícil saber si se está siendo supervisado.

Tsukayama sugiere coordinarse con un sindicato para abordar el tema con los gerentes. Si esto no es posible, aconseja plantear preguntas de manera curiosa y cautelosa.

Para proteger la información personal, los expertos aconsejan no usar dispositivos laborales para asuntos familiares o información sensible. Aiha Nguyen, directora de la Labor Futures Initiative, resalta la importancia de ser consciente de qué datos se recopilan.

"La mayoría de la gente lo sabe, pero es tedioso cambiar de dispositivo", concluyó Nguyen.