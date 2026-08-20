Desalojo pacífico de 4.000 migrantes en Ceuta: un operativo de la Policía y Guardia Civil

FOTO: Personas reunidas en el lado marroquí de la frontera con el enclave español de Ceuta.

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- La Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron un desalojo pacífico en la playa del Trampolín, en Ceuta, donde se encontraban aproximadamente 4.000 migrantes, tras una llegada masiva registrada a finales de julio.

A primera hora del jueves, agentes de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, con el apoyo de unidades de la Policía Nacional, llevaron a cabo un operativo para desmantelar el campamento que había sido levantado por personas en situación de calle.

Los efectivos se distribuyeron por el arenal y se impidió la entrada de más personas en la zona. Las operaciones culminaron de manera pacífica alrededor de las 10:30.

De acuerdo con el diario local El Faro de Ceuta, en la playa del Trampolín se encontraban alrededor de 4.000 personas. Inicialmente, el Ministerio habilitó 1.800 plazas de acogida para aquellos que estaban en situación de calle, tanto en esta área como en Loma Colmenar.

Loma Margarita y El Embolsamiento son los primeros espacios preparados para recibir a los migrantes, aunque el Gobierno planea aumentar progresivamente la capacidad a medida que se concluyan los trabajos de adecuación en otros lugares.

El objetivo, según el Ministerio, es ofrecer una alternativa de alojamiento a quienes hasta ahora estaban obligados a dormir en la playa o en la vía pública.

El operativo también tiene como finalidad recuperar la playa. Una vez finalizado el desalojo, se prevé que los servicios municipales realicen tareas de limpieza y que la zona quede cercada para evitar la creación de un nuevo campamento.

Adicionalmente, se han acordado otros espacios con el Ejecutivo de Jesús Vivas, presidente de Ceuta, como las instalaciones de la Hípica (una sede militar), el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio de El Guano.

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, no ha descartado la posibilidad de aumentar las plazas de 1.800 a 4.000 a medida que se finalicen las instalaciones de los nuevos dispositivos de atención humanitaria.