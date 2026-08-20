Lali Espósito se refiere a Marcelo Polino: "No lo conozco como persona"

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- La disputa entre Marcelo Polino y Lali Espósito suma un nuevo capítulo. Tras las declaraciones del periodista sobre la artista, ella volvió a referirse al conflicto, expresando que no comprende la razón de su enojo, aunque subrayó que no es un hecho reciente.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Polino acaparó la atención mediática al afirmar que Lali se comportó "como diva" al solicitar grabar sola la escena final de la serie de Moria Casán en Netflix, eludiendo compartir el espacio con otros actores.

La estrella pop, en respuesta, desmintió esta versión y sugirió que el resentimiento de Polino hacia ella podría deberse a sus diferencias políticas. También indicó que existen pruebas que contradicen las afirmaciones del periodista.

En el programa Sálvese quien pueda (América TV), la conductora Yanina Latorre se comunicó con Lali para obtener más información. Ella comentó: "Le pregunto por qué Polino se atacó de repente, porque ya la había criticado hace un montón, es rencoroso y no suelta. Y me dice: "\'De repente no. "Sólo hay que ir al pasado reciente. Siempre me da\'".

En medio de esta situación, Lali se distanció del conflicto, afirmando que no comprende el malestar de Polino: "No, no lo conozco como persona. No sé qué decirte. Lo que dice para hacerme quedar como \'estrellita\' es de mala leche, yo no soy así".

Polino, por su parte, había mencionado que Lali le había negado una entrevista anteriormente, pero ella lo desmintió: "La nota que yo le di existe, hay que ir al archivo. Él va cambiando de enojo y de archivo según la nota que da".

Además, Lali aclaró que su relación con Moria Casán sigue siendo buena: "Con Moria tengo la mejor. Le mandé mensaje contándole por qué no había podido estar ese día en la premiere, cosas de la vida y el trabajo".

"Todo esto me parece muy tonto", concluyó Lali en su intercambio de mensajes con Yanina. "Me causa gracia. Ni idea por qué lo hace", cerró.