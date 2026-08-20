Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este jueves 20 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 16°. La humedad es del 56%, lo que genera un ambiente algo fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el norte. La presión atmosférica se mantiene en 1018 hPa.

El clima hoy jueves 20 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 6° y una máxima de 19°. A lo largo del día, el cielo permanecerá nublado, sin probabilidades de lluvias. El viento será leve, lo que contribuirá a un ambiente fresco y agradable. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con temperaturas variadas. Para mañana, viernes 21 de agosto, se espera una mínima de 3° y una máxima de 15°, con cielo despejado. El sábado 22, las temperaturas oscilarán entre 1° y 15°, también con cielo despejado. El domingo 23, la mínima será de 7° y la máxima de 18°, con cielo mayormente despejado. Finalmente, el lunes 24, se anticipa una mínima de 6° y una máxima de 17°, con algunas nubes en el cielo.