Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este jueves 20 de agosto

FOTO: Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 20 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 23°. La sensación térmica es de 22°, con una humedad del 19%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1.54 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se mantiene en 1020 hPa.

El clima hoy jueves 20 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad que no supera los 2 m/s. La baja humedad y la ausencia de nubes permiten disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 21 de agosto, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 16°, con cielo despejado. El sábado 22, las temperaturas oscilarán entre 5° y 14°, con algunas nubes. El domingo 23, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 17°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 24, se espera un día más cálido, con mínimas de 11° y máximas de 22°, bajo un cielo despejado.