Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este jueves 20 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo despejado con una temperatura de 23°. La sensación térmica es de 22°, con una humedad del 33%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el norte, y la presión atmosférica se sitúa en 1020 hPa.

El clima hoy jueves 20 de agosto

Para este jueves 20 de agosto, se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 25°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en un 33%, y el viento continuará soplando a 5 m/s desde el norte, lo que contribuirá a la sensación de frescura en las horas más frías del día.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Tucumán es el siguiente: el viernes 21 de agosto se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 26°, con cielo despejado. El sábado 22 de agosto, la mínima será de 9° y la máxima de 20°, con nubes dispersas. Para el domingo 23 de agosto, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 24 de agosto, la mínima será de 13° y la máxima de 23°, con cielo cubierto. Finalmente, el martes 25 de agosto, se espera una mínima de 12° y una máxima de 25°, con cielo despejado.