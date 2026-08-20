FOTO: Movilización de la CGT, CTA y UTEP al Ministerio de Economía por el sobreendeudamiento

La Ciudad de Buenos Aires será escenario este jueves de una importante jornada de manifestaciones organizadas por la CGT, la UTEP y las dos CTA, que impactará en el tráfico vehicular.

Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, las agrupaciones sindicales se desplazarán por el centro porteño con destino al Ministerio de Economía, demandando soluciones ante el alarmante aumento de las deudas en los hogares.

Se anticipa que las complicaciones en la circulación se notarán desde las primeras horas de la tarde. La concentración comenzará a las 14:00 horas en dos puntos estratégicos que afectarán el flujo vehicular:

Punto de concentración: Intersección de la Avenida Paseo Colón y Estados Unidos.

Punto de concentración: Cruce de la Avenida Independencia y Avenida Paseo Colón.

Desde estas ubicaciones, las columnas marcharán hacia el Palacio de Hacienda, situado en Hipólito Yrigoyen al 250, cerca de Plaza de Mayo. Esto provocará interrupciones totales y parciales en el área delimitada por las avenidas Paseo Colón, Leandro N. Alem, Av. de Mayo y Belgrano, afectando directamente el recorrido del metrobús y los accesos desde la zona sur del conurbano al microcentro.

La movilización se enmarca en el contexto de los recientes datos del Banco Central, que revelan un aumento significativo en la morosidad de las familias, con un índice de incumplimiento en préstamos que alcanzó el 12,7% a mitad de año, y casi seis millones de personas enfrentando retrasos en sus pagos.

Las organizaciones gremiales han indicado que la pérdida de ingresos ha llevado a muchos sectores a recurrir a créditos informales para cubrir necesidades básicas como alimentos y medicamentos.