El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir un nuevo monto mínimo

El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y determinar los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo en un encuentro que se llevará a cabo el próximo viernes 28 de agosto de manera virtual.

Así se informó a través de la Resolución 1/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas donde se indicó que de la reunión participarán “ad-honorem” representantes de los empleadores y de los trabajadores.

“Convócase a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, a reunirse en sesión plenaria ordinaria el día 28 de agosto de 2026, a las 12:30 horas mediante plataforma virtual. Déjase establecida la convocatoria a segunda sesión para las 14:00 horas de ese mismo día”, indicó el Artículo 1°.

En tanto, en la Resolución se señaló que “el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil estará integrado por 16 representantes de los empleadores y 16 de los trabajadores, que serán ad-honorem y designados por el Poder Ejecutivo, y por un Presidente designado por el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y durarán cuatro años en sus funciones”.

En el Artículo 2° de dicha Resolución se manifestó que se fije como Orden del Día la “designación de dos Consejeros presentes de cada sector para la suscripción del acta y la consideración de los temas elevados al plenario por la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y prestaciones por desempleo”.

“Convócase a los integrantes de la Comisión a reunirse en sesión el día 28 de agosto de 2026, a las 10:00, mediante plataforma virtual”, se informó en el escrito que especificó que en la misma se van a tratar la “determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil y sus modificatorias y la determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo”.