Imputaron a Cerimedo por intento de femicidio: "El presidente Rodrigo Paz ya le ha soltado la mano"

La Fiscalía de Bolivia imputó a Fernando Cerimedo por el delito de intento de femicidio contra Nadia Beller, quien fue atacada a tiros en la entrada de un hotel de Santa Cruz de la Sierra. El periodista boliviano Julio Peñaloza analizó el caso en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario y puso el foco en las dudas que todavía existen sobre la secuencia temporal del atentado y la detención del consultor argentino.

“Hay ahí unos problemas de sincronización de tiempos, de en qué momento sucedió la detención de Cerimedo, en qué momento fue el atentado con Beller”, señaló Peñaloza. Cerimedo fue detenido cuando arribó al aeropuerto de Santa Cruz, mientras la investigación busca establecer qué ocurrió antes y después del ataque y cuál habría sido su participación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El periodista también se refirió al relato de Beller, quien aseguró que sobrevivió después de recibir varios disparos porque simuló estar muerta. “Es verdaderamente llamativo, es casi un milagro que tres disparos no hayan acabado con la vida de Nadia”, sostuvo Peñaloza. Sin embargo, advirtió que esa discusión no debería desplazar el eje central de la investigación sobre el ataque.

Peñaloza repasó además la relación entre Beller y Cerimedo y cuestionó algunos aspectos de su vínculo. Señaló que la mujer describió a su expareja como “un hombre cariñoso, un hombre que la conquista, la trata muy bien” y consideró que existen elementos de su historia que deberán ser analizados con detenimiento. Beller, además, aseguró durante su diálogo con Cadena 3 Rosario que Cerimedo le había hablado de sus vínculos con funcionarios argentinos.

Otro de los puntos mencionados por el periodista fue el recorrido político de Beller en Bolivia y su cercanía con distintos espacios. Según Peñaloza, comenzó vinculada al movimiento de Evo Morales y Álvaro García Linera y posteriormente trabajó junto a Luis Fernando Camacho, uno de los principales dirigentes opositores al exmandatario. Luego, sostuvo, terminó vinculada a Cerimedo, a quien identificó como una figura relacionada con sectores de la derecha latinoamericana.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El periodista también analizó la situación política de Cerimedo dentro del gobierno de Rodrigo Paz. “El presidente Paz ya le ha soltado la mano a Cerimedo”, afirmó. Como parte de su análisis, mencionó un supuesto quiebre entre ambos y vinculó ese escenario con la incorporación del consultor a un ministerio que posteriormente dejó de existir. “Es una cosa realmente delirante”, expresó Peñaloza al referirse a esa sucesión de hechos.

Ahora, un juez deberá definir la situación procesal de Cerimedo tras la imputación por intento de femicidio. Mientras tanto, la investigación busca determinar responsabilidades en el ataque y reconstruir con precisión la secuencia de acontecimientos. Peñaloza consideró que el caso tiene además una fuerte dimensión política por los vínculos del consultor con el gobierno boliviano y por la información que Beller asegura haber conocido durante su relación con él.

Entrevista de Alberto Lotuf.