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Los Leones golearon 7-1 a Nueva Zelanda y avanzaron en el Mundial de hockey

En la próxima instancia, los dirigidos por Lucas Rey se enfrentarán a Inglaterra e India.

20/08/2026 | 09:20Redacción Cadena 3

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Los Leones siguen con el sueño en el Mundial de hockey.

FOTO: Los Leones siguen con el sueño en el Mundial de hockey.

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Buenos Aires, 20 de agosto (NA) -- La Selección argentina masculina de hockey, conocida como Los Leones, derrotó 7-1 a Nueva Zelanda en el cierre del Grupo A del Mundial, asegurando así su clasificación a la segunda fase.

Los Leones se enfrentarán en esta nueva etapa a Inglaterra e India, con el objetivo de alcanzar un lugar en las semifinales del torneo. La contundente victoria ante Nueva Zelanda reafirma el potencial del equipo argentino en la competencia internacional.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el partido?
Los Leones vencieron a Nueva Zelanda 7-1.

¿Quiénes son los Leones?
Es la Selección argentina masculina de hockey.

¿Cuándo se jugó el partido?
El 20 de agosto de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo?
En el contexto del Mundial de hockey.

¿Cuál es el próximo desafío?
Enfrentarán a Inglaterra e India en la siguiente fase.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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