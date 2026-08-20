Los Leones golearon 7-1 a Nueva Zelanda y avanzaron en el Mundial de hockey

FOTO: Los Leones siguen con el sueño en el Mundial de hockey.

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Buenos Aires, 20 de agosto (NA) -- La Selección argentina masculina de hockey, conocida como Los Leones, derrotó 7-1 a Nueva Zelanda en el cierre del Grupo A del Mundial, asegurando así su clasificación a la segunda fase.

Los Leones se enfrentarán en esta nueva etapa a Inglaterra e India, con el objetivo de alcanzar un lugar en las semifinales del torneo. La contundente victoria ante Nueva Zelanda reafirma el potencial del equipo argentino en la competencia internacional.