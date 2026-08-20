Muerte de un niño en Santa Fe: madre detenida mientras se espera autopsia

Buenos Aires, 20 agosto (NA) – Un niño fue hallado muerto dentro de su casa en la ciudad de San Justo, provincia de Santa Fe, y la fiscal a cargo de la investigación ordenó la detención de su mamá, a la espera de que se conozca el resultado preliminar de la autopsia para determinar la causa del fallecimiento del pequeño.

El menor, identificado como Isan Aguirre, de 6 años, fue encontrado este miércoles por la tarde en una vivienda ubicada en la calle Sylvestre Begnis, en el barrio Reyes de la ciudad de San Justo, luego de un llamado al servicio de emergencias, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

De manera inmediata se dio curso a una investigación, la cual quedó a cargo de la fiscal Daniela Montegrosso, del Ministerio Público de la Acusación provincial, quien dispuso la detención de la madre del menor. Se trata de una joven de 22 años, cuyas iniciales son R.M.

A su vez, Montegrosso ordenó múltiples diligencias, entre ellas, la autopsia del cuerpo de la víctima, con el objetivo de poder saber el motivo del fallecimiento del niño.

Se espera que este jueves a las 10.00hs el Fiscal Regional de la Primera Circunscripción del MPA, Jorge Nessier, y la fiscal a cargo de la pesquisa brinden una conferencia de prensa en la sede de la Unidad Fiscal San Justo para dar a conocer las primeras informaciones recabadas.