Herencia y galope: arranca la tercera edición de "Valores a Caballo"
Cuatro jinetes y siete caballos recorrerán 12 localidades cordobesas del 24 de agosto al 5 de septiembre, llevando la gesta sanmartiniana a escuelas e instituciones.
20/08/2026 | 11:09Redacción Cadena 3
FOTO: Valores a Caballo, un cruce por la educación.
La travesía cultural y ecuestre "Valores a Caballo" pone en marcha su tercera edición para unir distintos puntos del interior provincial.
Con una delegación integrada por cuatro jinetes y siete caballos, la propuesta busca acercar la historia del General José de San Martín y promover valores cotidianos en comunidades educativas y diversas entidades locales.
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El itinerario contempla un despliegue continuo desde el 24 de agosto hasta el 5 de septiembre. Durante casi dos semanas, la marcha pasará por establecimientos y centros comunitarios de las siguientes 12 localidades cordobesas:
Media Luna Sud (Monte Cristo)
Tinoco
Colonia Vicente Agüero
Colonia Caroya
Jesús María
Sinsacate
Sarmiento
Villa del Totoral
Las Peñas
Simbolar
San José de la Dormida
Tulumba
El objetivo central del recorrido es generar jornadas de intercambio formativo y pedagógico. A través del contacto directo con los animales y de relatos sobre la gesta libertadora, la iniciativa impulsa actividades orientadas a fortalecer la identidad histórica y el compromiso social en los jóvenes de la región.
Lectura rápida
¿Qué es "Valores a Caballo"? Es una travesía cultural y ecuestre que busca unir distintos puntos del interior provincial.
¿Quiénes participan en la travesía? Una delegación integrada por cuatro jinetes y siete caballos.
¿Cuándo se lleva a cabo la travesía? Desde el 24 de agosto hasta el 5 de septiembre.
¿Dónde se desarrollará la marcha? En 12 localidades cordobesas, incluyendo Jesús María y Colonia Caroya.
¿Por qué se realiza esta iniciativa? Para promover valores cotidianos y fortalecer la identidad histórica y el compromiso social en los jóvenes.