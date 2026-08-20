Herencia y galope: arranca la tercera edición de "Valores a Caballo"

FOTO: Valores a Caballo, un cruce por la educación.

La travesía cultural y ecuestre "Valores a Caballo" pone en marcha su tercera edición para unir distintos puntos del interior provincial.

Con una delegación integrada por cuatro jinetes y siete caballos, la propuesta busca acercar la historia del General José de San Martín y promover valores cotidianos en comunidades educativas y diversas entidades locales.

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El itinerario contempla un despliegue continuo desde el 24 de agosto hasta el 5 de septiembre. Durante casi dos semanas, la marcha pasará por establecimientos y centros comunitarios de las siguientes 12 localidades cordobesas:

Media Luna Sud (Monte Cristo)

Tinoco

Colonia Vicente Agüero

Colonia Caroya

Jesús María

Sinsacate

Sarmiento

Villa del Totoral

Las Peñas

Simbolar

San José de la Dormida

Tulumba

El objetivo central del recorrido es generar jornadas de intercambio formativo y pedagógico. A través del contacto directo con los animales y de relatos sobre la gesta libertadora, la iniciativa impulsa actividades orientadas a fortalecer la identidad histórica y el compromiso social en los jóvenes de la región.