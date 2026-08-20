Seis millones de somalíes enfrentan crisis alimentaria aguda, advierte la ONU

MOGADISHU, Somalia (AP) — La situación alimentaria en Somalia es alarmante, ya que seis millones de personas se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) enfrenta una grave escasez de fondos, disponiendo de solo una décima parte de los recursos que poseía en 2022, año en el que se logró evitar una hambruna en este país del Cuerno de África, afectado por sequías y conflictos, según indicó el director de la agencia de la ONU, Carl Skau.

"Solo podemos hacer lo mínimo indispensable", afirmó Skau durante su visita a un centro de nutrición en las afueras de Mogadiscio. "Estamos limitados a proporcionar suministros nutricionales a los niños, quienes son los más afectados por esta crisis", agregó.

La reducción en la ayuda internacional, debido a recortes de donantes y el desvío de recursos hacia otras crisis humanitarias, ha impedido al PMA expandir su asistencia en Somalia. Se estima que 1,9 millones de niños menores de 5 años sufrirán desnutrición aguda este año, con cerca de 500.000 que requerirán tratamiento urgente por desnutrición aguda severa. En total, alrededor del 30% de la población enfrenta niveles críticos de inseguridad alimentaria, según datos de la ONU.

"En 2022, teníamos 10 veces más recursos que ahora. Pudimos intervenir y evitar una hambruna aquí en Somalia", destacó Skau, refiriéndose a la crisis de hambre provocada por la prolongada sequía del año pasado.

La actual escasez de alimentos se ve exacerbada por el conflicto, el desplazamiento de personas y la sequía. En el Centro de Salud Feynuus, en el distrito Kahda de Mogadiscio, decenas de mujeres que cargan bebés esperan ayuda. Dentro del centro, los trabajadores de salud pesan a los niños, evalúan su estado nutricional y distribuyen alimentos terapéuticos.

Una madre, Halima Mohamed Hassan, caminó casi 3 kilómetros con su hijo desnutrido de 4 años en brazos. Está embarazada y no ha comido en dos días. Relató que su esposo murió por desnutrición y que no pudo llevar a todos sus hijos al centro de salud debido a la falta de recursos.

"No podía cargarlos a todos", expresó Hassan, quien huyó de la región de Lower Shabelle hace cuatro meses debido a la escasez de alimentos y el conflicto. Ahora, comparte un refugio improvisado con su madre y otros cuatro hijos, buscando trabajos ocasionales para alimentar a su hogar de 12 personas.

El director del centro, Abdirahman Barkhad, informó que entre 250 y 350 pacientes, principalmente mujeres y niños desplazados, son atendidos diariamente. La reducción del financiamiento ha llevado al cierre de cerca de 10 centros de salud y nutrición cercanos, aumentando la presión sobre los que permanecen operativos.

La situación es "extremadamente alarmante", según Mohamud Moallim Abdulle, comisionado de la Agencia SoMali de Gestión de Desastres. Se estima que 1,85 millones de niños están desnutridos y alrededor de 6 millones de personas sufren las consecuencias de la sequía, de los cuales 2 millones requieren asistencia urgente.

Las madres entrevistadas por Skau mencionaron la sequía, la inseguridad y el aumento de los precios de los alimentos como factores que agravan la crisis. Algunas han perdido sus cosechas y otras han tenido que caminar largas distancias para llegar a los centros de salud.

"Hablé con mujeres que tienen entre ocho y diez hijos. No saben de dónde vendrá su próxima comida", concluyó Skau. La inseguridad, exacerbada por la insurgencia de al-Shabab, también complica las operaciones humanitarias.

Tras recibir asistencia en el centro, Hassan comenzó su regreso al campamento donde viven, con la preocupación de que sus otros cinco hijos siguen esperando y con hambre. Tendrá que regresar a buscarlos uno por uno.