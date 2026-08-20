Alemania reporta 14.000 muertes por calor, superando cifras históricas de 2018
El Instituto Robert Koch informa que este verano se registraron 14.000 muertes por calor en Alemania, 2.000 más que en 2018, con un pico de decesos en junio.
FOTO: El calor llegó acompañado por sequías.
Buenos Aires, 20 agosto (NA) — Unas 14.000 personas han fallecido durante este verano en Alemania debido a las olas de calor, superando así el récord anterior de 2018, según estimaciones publicadas este jueves por el Instituto Robert Koch (RKI), la autoridad sanitaria alemana.
En 2018, el país había reportado alrededor de 8.900 muertes relacionadas con las altas temperaturas, de acuerdo con un informe del sitio DW.
El RKI destacó que 9.600 de las 14.000 muertes se produjeron en la semana del 22 al 28 de junio, que fue especialmente calurosa en Alemania.
Temperaturas de más de 41 grados
Durante ese periodo, se registraron temperaturas récord que en algunos lugares superaron los 41 °C, según datos recopilados por la Agencia Noticias Argentinas para este informe.
Las cifras recopiladas en todo el país por el RKI ofrecen información sobre el número estimado de decesos relacionados con las olas de calor hasta el 9 de agosto.
Las personas de 75 años o más fueron las más afectadas, señala el informe semanal del instituto.
La magnitud de las muertes atribuidas a las altas temperaturas se calcula utilizando métodos estadísticos, que comparan el número de decesos ocurridos durante las semanas de verano con y sin ola de calor.
Esto es necesario, ya que el calor no puede figurar como causa de muerte en los certificados de defunción y, por lo tanto, no se refleja en las estadísticas sobre los motivos de los decesos.
Generalmente, se trata de una combinación de altas temperaturas y afecciones preexistentes, como enfermedades cardiovasculares, pulmonares o renales, que llevan al fallecimiento.
Por esta razón, se hace referencia a muertes relacionadas con el calor, aclara finalmente el medio teutón.
Lectura rápida
¿Cuántas muertes se reportaron en Alemania por calor?
Se reportaron 14.000 muertes durante este verano debido a las olas de calor.
¿Qué cifra se superó?
Se superó el récord de 8.900 muertes registrado en 2018.
¿Cuándo ocurrieron la mayoría de las muertes?
La mayoría de las muertes, 9.600, ocurrieron entre el 22 y el 28 de junio.
¿Quiénes fueron los más afectados?
Las personas de 75 años o más fueron las más afectadas por las altas temperaturas.
¿Cómo se calculan las muertes relacionadas con el calor?
Se utilizan métodos estadísticos que comparan decesos en semanas con y sin ola de calor.
[Fuente: Noticias Argentinas]