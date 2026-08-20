Alemania reporta 14.000 muertes por calor, superando cifras históricas de 2018

Buenos Aires, 20 agosto (NA) — Unas 14.000 personas han fallecido durante este verano en Alemania debido a las olas de calor, superando así el récord anterior de 2018, según estimaciones publicadas este jueves por el Instituto Robert Koch (RKI), la autoridad sanitaria alemana.

En 2018, el país había reportado alrededor de 8.900 muertes relacionadas con las altas temperaturas, de acuerdo con un informe del sitio DW.

El RKI destacó que 9.600 de las 14.000 muertes se produjeron en la semana del 22 al 28 de junio, que fue especialmente calurosa en Alemania.

Temperaturas de más de 41 grados

Durante ese periodo, se registraron temperaturas récord que en algunos lugares superaron los 41 °C, según datos recopilados por la Agencia Noticias Argentinas para este informe.

Las cifras recopiladas en todo el país por el RKI ofrecen información sobre el número estimado de decesos relacionados con las olas de calor hasta el 9 de agosto.

Las personas de 75 años o más fueron las más afectadas, señala el informe semanal del instituto.

La magnitud de las muertes atribuidas a las altas temperaturas se calcula utilizando métodos estadísticos, que comparan el número de decesos ocurridos durante las semanas de verano con y sin ola de calor.

Esto es necesario, ya que el calor no puede figurar como causa de muerte en los certificados de defunción y, por lo tanto, no se refleja en las estadísticas sobre los motivos de los decesos.

Generalmente, se trata de una combinación de altas temperaturas y afecciones preexistentes, como enfermedades cardiovasculares, pulmonares o renales, que llevan al fallecimiento.

Por esta razón, se hace referencia a muertes relacionadas con el calor, aclara finalmente el medio teutón.