MILÁN — La visión fraternal de Cristian Chivu podría ser el impulso que el Inter de Milán necesita para reafirmar su liderazgo en la Serie A. La llegada de Chivu como entrenador generó escepticismo, especialmente tras la abultada derrota de 5-0 ante el Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones. Sin embargo, Hakan Çalhanoglu, mediocampista del equipo, destacó en una reciente entrevista que muchos pensaban que el Inter estaba al borde del colapso después de esa experiencia.

En su corta trayectoria como director técnico, Chivu ha dirigido apenas 13 partidos en la Serie A, pero su enfoque innovador ha revitalizado al equipo, llevándolo a conquistar el doblete en liga y copa. La cercanía del entrenador con los jugadores ha fortalecido el espíritu del equipo. Çalhanoglu comentó: 'Con Chivu es algo diferente, se preocupa más por la persona, no solo por el fútbol. Para él, es más importante cómo estás y cómo te sientes'.

El Inter ha reforzado su plantilla con un toque inglés, fichando a los defensas Djed Spence y John Stones, y se encuentra en negociaciones para incorporar a Curtis Jones. El club iniciará la defensa de su título en casa contra el recién ascendido Monza este sábado.

El Napoli, que terminó como subcampeón, también ha cambiado de entrenador, con Massimiliano Allegri al mando, mientras que Rúben Amorim se hace cargo del AC Milan. El Milan ha reforzado su ofensiva al romper su récord de transferencias con la adquisición del delantero portugués Gonçalo Ramos por más de 70 millones de euros.

Por otro lado, la Lazio y Atalanta también han cambiado de dirección, con Gennaro Gattuso asumiendo en la Lazio y Maurizio Sarri trasladándose a Atalanta. Mientras tanto, Luciano Spalletti busca estabilidad en la Juventus, que enfrentó una dura temporada pasada.

En un giro inesperado, el Como logró el cuarto puesto, superando a gigantes como la Juventus y el Milan, en un hecho que ha sorprendido al fútbol italiano. Con Cesc Fàbregas al mando, el Como ha mantenido una defensa sólida y un juego atractivo, lo que les permite aspirar a un futuro prometedor en Europa.