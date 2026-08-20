Denuncias sobre trabajo forzoso en República Dominicana generan críticas a agencia estadounidense

SAN JUAN — La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) se encuentra bajo el escrutinio público tras un reciente informe que señala la continuidad del trabajo forzoso en las plantaciones de caña de azúcar de la República Dominicana, un país que envía grandes volúmenes de azúcar y otros productos hacia el mercado estadounidense.

En 2022, esta agencia había impuesto restricciones a la importación de azúcar y otros productos de la Central Romana Corporation, Ltd., acusando a la firma de practicar el aislamiento de trabajadores, retener salarios y mantener condiciones laborales y de vida abusivas.

No obstante, el año pasado, bajo la administración del expresidente Donald Trump, la prohibición fue levantada, lo que provocó una nueva ola de protestas. La organización Corporate Accountability Lab publicó un informe el martes, tras más de tres años de investigación, que reavivó las preocupaciones sobre la existencia de trabajo forzoso en la industria azucarera dominicana.

El senador Ron Wyden, demócrata por Oregón, envió una carta a la CBP solicitando explicaciones sobre la decisión de revocar la prohibición, señalando que la agencia parece haber abandonado sus propios procedimientos establecidos. En su misiva, Wyden advirtió que eludir los procesos regulares de aplicación de normas comerciales en favor de corporaciones con conexiones políticas y de multimillonarios socava la integridad de la política comercial estadounidense.

El legislador solicitó la entrega de documentos administrativos, recomendaciones finales y otros registros vinculados al caso. La CBP reconoció haber recibido la solicitud, pero hasta el momento no ha emitido comentarios al respecto.

"Es fundamental garantizar que los mecanismos de aplicación de las normas comerciales en Estados Unidos estén protegidos de la interferencia política y que se cumplan con los requisitos legales para evitar que el trabajo forzoso ingrese a la cadena de suministro de bienes adquiridos, a menudo sin saber, por empresas y consumidores estadounidenses", subrayó Wyden.