Brutal ataque a un veterinario tras la muerte de una perra durante una castración

FOTO: Todo ocurrió en un centro de castración de La Calera, en Córdoba. (Foto: Google Maps)

Un veterinario fue brutalmente atacado por el propietario de una perra que murió luego de ser sometida a una cirugía de castración en la ciudad cordobesa de La Calera. El profesional terminó hospitalizado y recibió puntos de sutura en la cabeza.

El episodio ocurrió el jueves pasado, cuando una mujer llevó al animal a un centro de castraciones. Tras la intervención, el veterinario salió para comunicarle que la perra había fallecido. En ese momento, la pareja de la tutora ingresó al quirófano y comenzó a golpearlo.

"La primera piña que le pega le provoca una herida en la cabeza. Él trata de protegerse con el brazo, pero le siguen pegando", explicó a Cadena 3 Natalia Elstner, titular del Colegio Veterinario de Córdoba.

Según contó, otros asistentes y veterinarios escucharon los incidentes e intervinieron para detener la agresión. El profesional fue trasladado posteriormente a un hospital, donde debieron realizarle puntos de sutura.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Elstner señaló que el veterinario fue sorprendido y no tuvo posibilidades de defenderse. Además, explicó que el fallecimiento de un animal constituye uno de los riesgos posibles de cualquier procedimiento quirúrgico.

"Está contenido, pero tiene mucho miedo y mucho pánico. Está evaluando si continúa con la profesión o no, porque estas cosas generan temor cuando uno solamente está cumpliendo con su trabajo”, sostuvo.

Por el ataque se presentó una denuncia penal contra el agresor.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Gonzalo Carrasquera.