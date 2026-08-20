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Brutal ataque a un veterinario tras la muerte de una perra durante una castración

El profesional fue sorprendido a golpes y sufrió una herida en la cabeza. Desde el Colegio Veterinario afirmaron en Cadena 3 que evalúa abandonar la profesión. El caso ocurrió en La Calera. Hay una denuncia penal.

20/08/2026 | 11:36Redacción Cadena 3

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Todo ocurrió en un centro de castración de La Calera, en Córdoba. (Foto: Google Maps)

FOTO: Todo ocurrió en un centro de castración de La Calera, en Córdoba. (Foto: Google Maps)

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  1.

    Audio. Llevó a castrar a su perra, murió en la operación y atacó a trompadas al veterinario

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Un veterinario fue brutalmente atacado por el propietario de una perra que murió luego de ser sometida a una cirugía de castración en la ciudad cordobesa de La Calera. El profesional terminó hospitalizado y recibió puntos de sutura en la cabeza.

El episodio ocurrió el jueves pasado, cuando una mujer llevó al animal a un centro de castraciones. Tras la intervención, el veterinario salió para comunicarle que la perra había fallecido. En ese momento, la pareja de la tutora ingresó al quirófano y comenzó a golpearlo.

"La primera piña que le pega le provoca una herida en la cabeza. Él trata de protegerse con el brazo, pero le siguen pegando", explicó a Cadena 3 Natalia Elstner, titular del Colegio Veterinario de Córdoba.

Según contó, otros asistentes y veterinarios escucharon los incidentes e intervinieron para detener la agresión. El profesional fue trasladado posteriormente a un hospital, donde debieron realizarle puntos de sutura.

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/Fin Código Embebido/

Elstner señaló que el veterinario fue sorprendido y no tuvo posibilidades de defenderse. Además, explicó que el fallecimiento de un animal constituye uno de los riesgos posibles de cualquier procedimiento quirúrgico.

"Está contenido, pero tiene mucho miedo y mucho pánico. Está evaluando si continúa con la profesión o no, porque estas cosas generan temor cuando uno solamente está cumpliendo con su trabajo”, sostuvo.

Por el ataque se presentó una denuncia penal contra el agresor.

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Informe de Gonzalo Carrasquera.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un veterinario fue atacado por el propietario de una perra que murió tras una cirugía de castración.

¿Quién fue el responsable del ataque? El ataque fue perpetrado por la pareja de la tutora de la perra.

¿Cuándo ocurrió el incidente? El incidente ocurrió el jueves pasado.

¿Dónde tuvo lugar el ataque? El ataque tuvo lugar en un centro de castraciones en La Calera, Córdoba.

¿Por qué se produjo el ataque? Se produjo tras la comunicación del veterinario sobre la muerte de la perra tras la cirugía.

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