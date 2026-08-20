¿Pagarías para que les saquen los piojos a tus hijos? La propuesta que se hizo viral

FOTO: Damaris ofrece sacarles los piojos a niños tanto en sus domicilios como en su casa. (LMCipolletti)

Una mujer de Cipolletti, Río Negro, se volvió viral en las redes sociales tras ofrecer un particular servicio: sacarles los piojos a niños tanto en sus domicilios como en su propia vivienda.

Dámaris es madre de un bebé de cuatro meses y de un niño de tres años y medio. Actualmente se encuentra sin trabajo y, ante la necesidad de generar ingresos sin descuidar la crianza, decidió transformar en un emprendimiento una tarea que realiza desde pequeña. "Hace poquito empecé a cuidar a mis sobrinos, los hijos de mi cuñado, y yo siempre hago eso de sacarles los piojos a los nenes que conozco", relató en diálogo con Cadena 3.

Mientras atendía a los niños, comenzó a pensar que esa práctica podía convertirse en una alternativa laboral compatible con sus responsabilidades familiares. "Estoy sin trabajo y tampoco puedo aceptar cualquiera porque tengo a mi bebé de cuatro meses y a mi hijo de tres años y medio. Necesito algo flexible", explicó.

La mujer conversó la propuesta con su pareja, aunque demoró varios días en concretarla por temor a la reacción de los usuarios en las redes sociales. "Le decía: '¿Y si me animo y pruebo?'. Lo pensé una semana y después me animé a publicar en Facebook", recordó.

La respuesta superó sus expectativas. "Pensé que se iban a reír porque es un poco raro, pero no. Muchos me felicitaban", destacó.

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• Una práctica que aprendió durante su infancia

La experiencia de Dámaris comenzó cuando era niña. Llevaba el cabello largo y se contagiaba piojos con frecuencia. Su padre solía quitárselos "con mucho amor y paciencia", pero murió en un accidente laboral cuando ella tenía ocho años.

Mientras su madre atravesaba el duelo, una tía se encargó de realizarle una limpieza completa y le enseñó a quitarse los piojos sola. Con el paso del tiempo, Dámaris comenzó a hacerlo también con su hermano menor, los chicos que cuidaba como niñera y los hijos de sus amigas.

Después de aquella primera publicación, recibió felicitaciones y recomendaciones para promocionar el servicio en escuelas y jardines de infantes. También aparecieron cuestionamientos contra las madres que deciden contratar este tipo de asistencia.

Frente a esas críticas, Dámaris sostuvo que quitar los piojos es responsabilidad de ambos padres y advirtió que muchas familias atraviesan situaciones que dificultan esa tarea, como extensas jornadas laborales, falta de una red de apoyo, duelos o cuadros de depresión posparto.

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• Cómo funciona el servicio

El procedimiento consiste en una revisión minuciosa del cabello con peine fino para retirar los piojos y la mayor cantidad posible de liendres.

"Trabajo con paciencia, respeto y discreción", aseguró la emprendedora. También aclaró que la extracción elimina los parásitos presentes en ese momento, pero no impide que el niño vuelva a contagiarse.

Por ese motivo, recomienda realizar un nuevo control entre siete y diez días después de la primera visita.

El servicio a domicilio cuesta $20.000 para quienes tienen el cabello corto y $25.000 para el pelo largo. Si la atención se realiza en la casa de Dámaris, los valores son de $10.000 y $15.000, respectivamente. Además, ofrece descuentos para grupos de entre dos y cuatro personas.

La mujer trabaja en Cipolletti y localidades cercanas. Para los traslados más extensos aplica un recargo de acuerdo con la distancia.

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• Cómo prevenir el contagio

La Sociedad Argentina de Dermatología explica que los piojos no saltan ni vuelan. La transmisión ocurre principalmente mediante el contacto directo entre cabezas, una situación frecuente durante los juegos infantiles o cuando varias personas comparten una cama o un sillón.

Como medidas preventivas, los especialistas recomiendan evitar ese contacto y no compartir objetos personales como peines, gorros, toallas, hebillas o broches para el cabello.

Informe de Silvina Ledesma.