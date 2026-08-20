El príncipe Harry y Meghan Markle regresan al Reino Unido para iniciar una nueva etapa

Buenos Aires, 29 de agosto (NA) -- El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, duquesa de Sussex, tienen planes de trasladarse de Estados Unidos a una vivienda privada en las afueras de Londres a finales de este mes.

El rey Carlos III de Inglaterra fue informado de la decisión el domingo, según reportó la BBC News, confirmando la información la Agencia Noticias Argentinas.

Los hijos de la pareja, el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco, están inscritos para comenzar su educación en una institución británica en septiembre.

El Palacio de Buckingham había anunciado en febrero de 2021 que la pareja ya no era parte activa de la familia real, lo que generó tensiones tras su mudanza a California.

Esa tensión se intensificó aún más cuando Harry y Meghan brindaron una entrevista a Oprah Winfrey en 2021, en la que abordaron sus conflictos personales con la familia real.

Respecto a los motivos que impulsaron a los duques de Sussex a regresar a Inglaterra, una fuente cercana indicó que "las circunstancias se habían dado a la perfección" para que esta mudanza se concretara.

Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, fue consultado sobre si el gobierno planeaba ofrecer y financiar la seguridad de los duques de Sussex durante su retorno al país.

"Este es un asunto privado", afirmó Burnham. "Es un asunto de Harry y de Meghan. Les deseamos lo mejor en la decisión que están tomando".