EEUU da inicio a deportaciones a Liberia bajo un acuerdo para enviar hasta 1.200 migrantes

FOTO: EEUU inicia deportaciones a Liberia como parte de un acuerdo para enviar hasta 1.200 migrantes

HARBEL, Liberia — El jueves, Estados Unidos llevó a cabo sus primeras deportaciones bajo un acuerdo que establece que Liberia aceptará hasta 1.200 migrantes que no son originarios de ese país africano. Este movimiento representa uno de los esfuerzos más significativos del gobierno del presidente Donald Trump para deportar a personas a países diferentes de su origen.

Un total de 20 migrantes fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Roberts, ubicado en las afueras de Monrovia. Según el ministro de Información de Liberia, Jerolinmek Piah, entre los deportados se encuentran ciudadanos de diversas regiones, incluyendo África, América del Norte, América del Sur y el Caribe. El ministro de Justicia de Liberia, Natu Oswald Tweh, comentó que los deportados tendrán la opción de solicitar asilo en el país si así lo desean.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no proporcionó detalles sobre el acuerdo con Liberia, pero subrayó que la implementación de las políticas migratorias del gobierno de Trump es una "prioridad máxima". También reafirmaron su compromiso de "poner fin a la inmigración ilegal y masiva" y fortalecer la seguridad fronteriza de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se abstuvo de confirmar las deportaciones del jueves, citando "razones de seguridad operativa", y dirigió las consultas adicionales al Departamento de Estado.

Los acuerdos de deportación con terceros países suelen ser poco transparentes. En varias ocasiones, migrantes han sido enviados a países donde nunca han estado y donde enfrentan riesgos para su seguridad, dejando sus opciones limitadas, a menudo forzándolos a regresar a los países de los que huyeron.

El gobierno de Trump ha establecido acuerdos con al menos 35 países para deportar a personas que no son de Estados Unidos, incluyendo a Liberia y otros 13 países africanos, según el grupo Third Country Deportation Watch, que se basa en solicitudes de registros públicos y reportes de prensa. Hasta la fecha, más de 23.000 personas han sido deportadas a 26 países bajo estos acuerdos.

Previamente, el Departamento de Estado había informado que Liberia aceptó recibir deportados de otras naciones, aunque un acuerdo de seis páginas alcanzado en septiembre de 2025 no especifica la cantidad ni los países de origen.

En octubre de 2025, Liberia aceptó al salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado erróneamente a una prisión en El Salvador. Dado que no se le puede enviar a su país natal, el gobierno de Trump ha prometido trasladarlo a un tercer país, como Liberia.

Ábrego García ha expresado su disposición a ser deportado a Costa Rica, que ha manifestado su intención de aceptarlo. Sin embargo, hasta ahora, el gobierno estadounidense ha rechazado enviarlo allí y actualmente está impugnando su deportación a Liberia en una demanda federal en Maryland.