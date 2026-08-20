Impulsan proyecto para sancionar la conducción con alcoholemia como delito penal

Los legisladores de la Unión Cívica Radical de Mendoza, Pamela Verasay y Lisandro Nieri, han presentado un proyecto de ley que pretende modificar el Código Penal para endurecer las penas por homicidios y lesiones ocasionadas al volante. Este proyecto incluye la creación de un nuevo delito por conducción bajo efectos de alcohol y busca evitar que las causas prescriban durante los procesos de apelación.

La iniciativa aborda tres problemáticas fundamentales. Primero, actualmente manejar en estado de ebriedad no es considerado un delito, lo que solo conlleva una sanción administrativa. Ante esta situación, los autores del proyecto, impulsados por las demandas de familiares de víctimas de accidentes, proponen establecer un delito específico que castigue la conducción alcoholizada antes de que se produzcan tragedias.

"Buscamos que el derecho penal actúe antes de que una conducción irresponsable resulte en un fatal desenlace", explicó Verasay. La propuesta establece umbrales que permiten distinguir entre infracciones administrativas y conductas que merecen una respuesta penal más contundente.

En segundo lugar, la normativa actual permite que quienes causan muertes al volante puedan recibir condenas condicionales, evitando así la prisión. La nueva propuesta obligaría a cumplir efectivamente las penas de cárcel para estos delitos y aumentaría la inhabilitación para conducir como medida punitiva.

"Con este proyecto actualizamos las penas para que reflejen la gravedad de los hechos y que no sean delitos fácilmente excarcelables", agregó Verasay. El objetivo es que el Código Penal contemple la seriedad de manejar borracho, de huir sin asistir a la víctima y de exceder los límites de velocidad.

Además, en la actualidad, las condenas prescriben mientras se están tramitando apelaciones en tribunales superiores. El proyecto de Verasay y Nieri busca interrumpir esta prescripción, de modo que la sentencia que confirme la condena no permita que el caso se cierre mientras esté en revisión judicial.

"No es razonable que el tiempo de revisión judicial consuma el plazo de prescripción mientras la condena sigue en proceso de apelación", afirmó Verasay. La propuesta busca que, en casos de muertes o lesiones graves como resultado de conductas viales irresponsables, exista una respuesta penal adecuada.