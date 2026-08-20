Turista suizo sentenciado a un año de prisión por ofender el Día del Silencio en Bali

FOTO: Condenan a turista suizo a un año de prisión por insultar el sagrado Día del Silencio en Bali

DENPASAR, Indonesia — Un tribunal de la isla de Bali sentenció el jueves a un año de prisión a un turista suizo por menospreciar una festividad sagrada del hinduismo balinés. Luzian Andrin Zgraggen, de 26 años, fue declarado culpable de infringir el nuevo código penal de Indonesia al publicar mensajes en redes sociales durante el Día del Silencio, una jornada en la que se espera que la población permanezca en casa y guarde silencio.

La Corte de Distrito de Denpasar determinó que Zgraggen realizó las publicaciones a pesar de haber sido advertido por el personal de la villa donde se alojaba sobre las restricciones que rigen en este día. El juez presidente Tjokorda Putra Budi Pastima indicó: "Lo que hizo el acusado ofendió al pueblo balinés, hirió su fe y provocó indignación pública. El acusado debe rendir cuentas por sus actos".

El Día del Silencio, conocido localmente como Nyepi, se celebra en marzo y es una jornada en la que las playas y calles de la isla quedan desiertas, con la única presencia de patrullas destinadas a garantizar el cumplimiento de la norma. Durante este día, el aeropuerto de Bali cierra y se corta el acceso a internet. Las restricciones se aplican a todos, sin distinción de religión o nacionalidad.

Zgraggen se jactó en sus publicaciones de Instagram de haber desafiado las restricciones, que prohíben a residentes y visitantes salir de sus hogares, salvo en emergencias. En videos compartidos en la red, Zgraggen aparece sonriendo mientras describe su caminata hacia la playa durante la festividad, calificando la tradición de "loca" y utilizando un lenguaje grosero.

Las publicaciones generaron una amplia condena entre los residentes balineses, quienes las consideraron irrespetuosas. Las autoridades pudieron localizar a Zgraggen tras recibir quejas de la población y lo detuvieron en una villa en Legian, un popular destino turístico cercano a la playa de Kuta.

Durante el juicio, que comenzó en junio, Zgraggen expresó que nunca tuvo la intención de ofender la festividad ni al pueblo balinés, argumentando que realizó las publicaciones por hambre y frustración al no poder conseguir comida durante el cierre. Afirmó no haber comprendido completamente las restricciones.

"Lamento profundamente lo que hice, pido disculpas al pueblo balinés", declaró Zgraggen en su alegato de defensa.

A pesar de que las autoridades han detenido en ocasiones a turistas por violar las normas durante el Nyepi, estos casos generalmente se resuelven sin procesos judiciales.