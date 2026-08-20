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El Torneo Clausura inicia su sexta fecha: horarios y árbitros de cada partido

La jornada se abrirá este viernes con los partidos de Aldosivi ante Unión y Estudiantes RC contra San Lorenzo.

20/08/2026 | 16:17Redacción Cadena 3

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Boca visitará a Racing por el encuentro interzonal.

FOTO: Boca visitará a Racing por el encuentro interzonal.

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Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- La sexta fecha del Torneo Clausura comenzará este viernes con el encuentro de Aldosivi contra Unión de Santa Fe en Mar del Plata.

Ese mismo día se disputará el partido entre Estudiantes de Río Cuarto y San Lorenzo, mientras que el fin de semana tendrá el momento cúlmine de la fecha con la mayoría de los partidos que se extenderán hasta el lunes.

Desde las 14:30 el "Tiburón" y el "Tatengue" darán la apertura del telón para un nuevo fin de semana cargado de fútbol, y a partir de las 20:00 el "Ciclón" deberá seguir en la línea de la victoria en su visita a Córdoba.

El sábado, el encuentro más destacado será entre Independiente de Avellaneda y su homónimo de Mendoza, desde las 18:30, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y la asistencia en el VAR de Salomé Di Iorio.

El domingo tendrá a tres de los grandes del fútbol argentino como protagonistas: Boca deberá visitar en el "Cilindro" a Racing a partir de las 21:30, en el cruce interzonal; ambos necesitan sumar de a tres, ya que solo han logrado una victoria en cinco fechas.

Horas antes, a partir de las 19:15, River regresa al Monumental para recibir a Vélez, donde deberá imponerse para demostrar que el triunfo contra Argentinos Juniors no fue casualidad tras una racha negativa en el campeonato.

Agenda y detalles de los partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura

Viernes 21 de agosto

Aldosivi - Unión (SF) - 14:30 - Árbitro: Bruno Amiconi - VAR: Nahuel Viñas

Estudiantes (RC) - San Lorenzo - 20:00 - Árbitro: Nazareno Arasa - VAR: Lucas Caballero

Sábado 22 agosto

Gimnasia y Esgrima (LP) - Gimnasia y Esgrima (M) - 16:00 - Árbitro: Leandro Rey Hilfer - VAR: Diego Ceballos

Atlético Tucumán - Instituto (C) - 16:00 - Árbitro: Andrés Merlos - VAR: Andrés Gariano

Independiente - Independiente Rivadavia (M) - 18:30 - Árbitro: Yael Falcón Pérez - VAR: Salomé Di Iorio

Newell’s - Banfield - 21:00 - Árbitro: Felipe Viola - VAR: Laura Fortunato

Huracán - Riestra - 21:00 - Árbitro: Facundo Tello - VAR: Pablo Dóvalo

Domingo 23 agosto

Sarmiento - Estudiantes (LP) - 14:45 - Árbitro: Nicolás Lamolina - VAR: Jorge Baliño

Barracas Central - Platense - 14:45 - Árbitro: Hernán Mastrángelo - VAR: Sebastián Habib

Belgrano (C) - Defensa y Justicia - 17:00 - Árbitro: Fernando Espinoza - VAR: Héctor Paletta

River - Vélez - 19:15 - Árbitro: Darío Herrera - VAR: Germán Delfino

Racing - Boca - 21:30 - Árbitro: Nicolás Ramírez - VAR: Fernando Echenique

Lunes 24 agosto

Tigre - Central Córdoba (SdE) - 19:00 - Árbitro: Pablo Echavarría - VAR: Maximiliano Macheroni

Lanús - Argentinos Juniors - 21:15 - Árbitro: Sebastián Zunino - VAR: Yamil Possy

Talleres - Rosario Central - 21:15 - Árbitro: Sebastián Martínez - VAR: Adrián Franklin

Lectura rápida

¿Cuándo comienza la sexta fecha?
La sexta fecha del Torneo Clausura comienza este viernes 21 de agosto.

¿Cuáles son los partidos destacados?
Los partidos destacados incluyen Aldosivi contra Unión, Estudiantes RC contra San Lorenzo, e Independiente contra Independiente Rivadavia.

¿Qué equipos juegan el domingo?
El domingo juegan River contra Vélez, y Racing contra Boca, entre otros.

¿Qué árbitros dirigirán los partidos?
Los árbitros incluyen a Bruno Amiconi, Nazareno Arasa y Yael Falcón Pérez, entre otros.

¿Cuándo termina la fecha?
La fecha finalizará el lunes 24 de agosto con los partidos de Tigre y Lanús.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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