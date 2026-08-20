Lewis Hamilton regresa en gran forma para el Gran Premio de Holanda desafiando a Kimi Antonelli

FOTO: Lewis Hamilton vuelve del receso de verano de F1 en su mejor forma para desafiar a Kimi Antonelli

ZANDVOORT, Holanda (AP) — Lewis Hamilton ha declarado que su enfoque en el entrenamiento físico y una vida social más reducida están dando sus frutos a medida que se adentra en la segunda mitad de la temporada de Fórmula 1. Asegura que se encuentra en el mejor estado físico que ha tenido a mitad de campaña.

El piloto de Ferrari, de 41 años, comentó el jueves que se siente "renovado" en este regreso al Gran Premio de Holanda, donde busca reducir la diferencia con el líder del campeonato, Kimi Antonelli, de Mercedes, mientras persigue su octavo título de F1.

Hamilton explicó que, a diferencia de lo habitual, donde los pilotos suelen disfrutar de una o dos semanas de fiesta durante el receso, este año se ha enfocado en su acondicionamiento físico, justo antes de la primera carrera desde el 26 de julio.

"Este ha sido el receso de verano más diferente que he tenido en todas mis temporadas de campeonato en mi carrera en la Fórmula 1", afirmó Hamilton. "Regreso en la mejor forma física en la que he vuelto en un verano, en 20 años o lo que sea que llevo aquí, así que estoy bastante orgulloso de eso".

Actualmente, Hamilton ocupa el segundo lugar en la clasificación, a 50 puntos de Antonelli. Esta temporada, ya ha conseguido su primera victoria desde 2024 y ha resurgido como un fuerte candidato al título tras un año 2025 apagado, en el que llegó al receso con dudas sobre sus capacidades.

"De verdad he vuelto sintiéndome definitivamente renovado. Es un tipo de sensación diferente, más que relajado", expresó el jueves. "Es una buena sensación, sentirse en forma".

Además, Hamilton elogió a Ferrari, indicando que el equipo está "yendo en la dirección correcta" tras adoptar un enfoque más innovador en el diseño del auto, buscando competir con Mercedes, que comenzó el año como el claro líder bajo el nuevo reglamento de la F1.

Con lluvia y ráfagas de viento pronosticadas para el viernes y posiblemente durante la carrera sprint del sábado, el Gran Premio de Holanda podría presentar un nuevo desafío para los pilotos, quienes aún no han enfrentado la nueva generación de autos de F1 en condiciones de mojado.