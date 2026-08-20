"La flor de mi vida": la emotiva historia detrás del tema que Lucas Sugo le dedicó a su hija

El dolor atraviesa de lleno a la música popular tras conocerse la muerte de Florencia Victoria Sugo Da Rosa, la hija mayor de Lucas Sugo, quien falleció a los 23 años después de luchar durante más de un año contra una enfermedad oncológica.

El vínculo entre el artista uruguayo y su hija quedó inmortalizado en "La flor de mi vida", una composición que marcó tanto su historia familiar como su trayectoria profesional.

La canción fue creada originalmente para celebrar el cumpleaños número 15 de Florencia e incluida posteriormente en el álbum Canciones que amo (2018).

Con versos dedicados a su crecimiento y al amor paternal, la letra expresa: “Hija mía, veo cómo vas creciendo, tan hermosa por fuera y por dentro”, definiéndola en su estribillo como “la flor de mi amada hija mía, la que el verbo amar me enseñó desde el día que su primer llanto afirmó que podía sentir puro amor”.

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A raíz del delicado estado de salud de su hija, el propio Sugo había tomado la decisión de retirar el tema de sus presentaciones en vivo y de sus grabaciones recientes.

En declaraciones previas a la prensa, el compositor confesó que le resultaba imposible interpretar o escuchar la obra, e incluso reveló que el avance del cuadro de Florencia le había bloqueado momentáneamente la posibilidad de conectarse con su repertorio musical.

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