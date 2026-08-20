"La flor de mi vida": la emotiva historia detrás del tema que Lucas Sugo le dedicó a su hija
El cantante uruguayo compuso la emblemática canción para los 15 años de Florencia, quien falleció a los 23 años tras dar batalla contra un cáncer.
20/08/2026 | 14:53Redacción Cadena 3
FOTO: Lucas Sugo junto a su hija Florencia.
El dolor atraviesa de lleno a la música popular tras conocerse la muerte de Florencia Victoria Sugo Da Rosa, la hija mayor de Lucas Sugo, quien falleció a los 23 años después de luchar durante más de un año contra una enfermedad oncológica.
El vínculo entre el artista uruguayo y su hija quedó inmortalizado en "La flor de mi vida", una composición que marcó tanto su historia familiar como su trayectoria profesional.
La canción fue creada originalmente para celebrar el cumpleaños número 15 de Florencia e incluida posteriormente en el álbum Canciones que amo (2018).
Con versos dedicados a su crecimiento y al amor paternal, la letra expresa: “Hija mía, veo cómo vas creciendo, tan hermosa por fuera y por dentro”, definiéndola en su estribillo como “la flor de mi amada hija mía, la que el verbo amar me enseñó desde el día que su primer llanto afirmó que podía sentir puro amor”.
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Tristeza en el ámbito musical. Falleció Florencia, la hija de Lucas Sugo, tras una larga lucha contra el cáncer
La joven de 23 años había sido diagnosticada con un carcinoma de sitio primario desconocido y luchaba contra la enfermedad desde principios de 2025.
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A raíz del delicado estado de salud de su hija, el propio Sugo había tomado la decisión de retirar el tema de sus presentaciones en vivo y de sus grabaciones recientes.
En declaraciones previas a la prensa, el compositor confesó que le resultaba imposible interpretar o escuchar la obra, e incluso reveló que el avance del cuadro de Florencia le había bloqueado momentáneamente la posibilidad de conectarse con su repertorio musical.
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Lectura rápida
¿Quién falleció recientemente?
Florencia Victoria Sugo Da Rosa, hija de Lucas Sugo, falleció a los 23 años.
¿Qué enfermedad padecía?
Florencia luchó durante más de un año contra una enfermedad oncológica.
¿Qué canción escribió Lucas Sugo para su hija?
La canción se titula "La flor de mi vida", creada para su cumpleaños número 15.
¿Qué decisión tomó Lucas Sugo respecto a la canción?
Decidió retirar el tema de sus presentaciones en vivo y grabaciones recientes.
¿Cómo se sintió Lucas Sugo al interpretar la canción?
Confesó que le resultaba imposible interpretar o escuchar la obra debido al estado de salud de Florencia.