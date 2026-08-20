Residentes de Indiana enfrentan crisis tras 9 días sin electricidad y buscan ayuda

GARY, Indiana, EE.UU. — Decenas de miles de habitantes del noroeste de Indiana se encuentran en una situación crítica el jueves, tras haber pasado nueve días sin electricidad. Muchos han comenzado a descartar alimentos en mal estado, hacer largas filas para obtener comidas calientes y buscar lugares donde puedan cargar sus dispositivos móviles.

Las escuelas en Gary continúan cerradas desde el paso de la tormenta del 11 de agosto, que derribó numerosos árboles y líneas eléctricas. Los residentes han recurrido a las redes sociales para localizar lavanderías abiertas y conexiones a Internet, mientras que otros buscan suministros básicos como alimentos, pañales y productos de limpieza para ayudar a los vecinos más vulnerables.

En medio de esta crisis, fuertes lluvias en el centro de Ohio han provocado inundaciones repentinas, afectando la capital del estado, Columbus, donde equipos de emergencia rescataron a automovilistas atrapados y a un niño de 12 años que fue arrastrado por el agua.

La compañía Northern Indiana Public Service Co. (NIPSCO) reportó que 68,000 clientes seguían sin electricidad hasta la mañana del jueves, la mayoría de ellos en el condado de Lake, cerca de la frontera con Illinois. Desde el 11 de agosto, NIPSCO ha logrado restablecer el servicio a otros 306,500 clientes, pero se anticipa que la normalización del suministro eléctrico se extienda hasta el martes en algunos lugares, incluyendo Gary.

Courtney Page-Tan, profesora de la Indiana University Indianapolis que investiga la resiliencia comunitaria, expresó que las preocupaciones por la salud aumentan a medida que se prolongan los cortes de electricidad. El uso de generadores sin ventilación adecuada puede causar intoxicaciones por monóxido de carbono, y quienes dependen de dispositivos médicos se enfrentan al riesgo de quedarse sin carga. Además, los alimentos que antes eran seguros pueden volverse peligrosos a medida que se descomponen.

"Nueve días es un tiempo considerable para que una comunidad esté sin electricidad", comentó.

Lectura rápida ¿Qué ocurrió en Indiana?

Una tormenta del 11 de agosto dejó a decenas de miles de residentes sin electricidad durante 9 días. ¿Dónde se siente el impacto?

En Gary, Indiana, donde las escuelas están cerradas y la comunidad enfrenta una crisis humanitaria. ¿Cuántos siguen sin electricidad?

68,000 clientes de NIPSCO continúan sin suministro eléctrico. ¿Qué riesgos enfrentan los residentes?

Intoxicación por monóxido de carbono y problemas de salud por alimentos en mal estado. ¿Cómo están respondiendo los voluntarios?

Grupos comunitarios están ofreciendo ayuda y apoyo a los afectados.

La situación ha generado un gran agotamiento entre los residentes. Shatiya Hardin, estilista en Gary desde hace 25 años, no ha podido abrir su salón desde la tormenta y ha notado que, aunque al principio los residentes enfrentaron la crisis con calma, la paciencia se está agotando.

"Siempre estamos en modo de supervivencia en Gary. Al principio, era como: 'Bueno, estamos acostumbrados a esto...'. Pero ya es la segunda semana", señaló Hardin. "No está bien que estemos continuamente en modo de supervivencia, haciendo lo mejor que podemos".

Más de una semana después de la tormenta inicial, muchos residentes de East Chicago que habían recuperado la electricidad volvieron a perderla. Kevin Mejia, un activista comunitario, relató que ha recibido numerosas consultas sobre la falta de alimentos, y muchos mayores no saben a quién recurrir.

"Si hago una publicación, recibo 500 comentarios", dijo Mejia. "Mucha gente se ha comunicado conmigo por asuntos de comida: 'Oye, tiré cientos de dólares en comestibles'".

La falta de electricidad ha llevado a muchos a dormir en el suelo, pues sus colchones son demasiado cálidos sin aire acondicionado. Raydia Martin, subdirectora del Flourish Community Hub, mencionó que la respuesta de voluntarios ha sido un aspecto positivo en medio de la adversidad.

"Los seres humanos prosperamos mejor con certeza y previsibilidad", manifestó Martin. "Cuando algo devastador ocurre tan rápido, definitivamente afecta mentalmente a las personas. No saber qué viene después, de dónde saldrá la próxima comida y cuándo terminará todo esto es desgastante".

NIPSCO ha calificado la destrucción como "sin precedentes y generalizada", y ha movilizado cuadrillas de todo el país para ayudar a reparar los daños. En comparación, Illinois se recuperó más rápidamente debido a una infraestructura diferente y a una menor cantidad de árboles que podrían haber caído sobre las líneas eléctricas.

Las escuelas en el noroeste de Indiana han tenido que cerrar, alterando el inicio del año escolar para miles de niños. El distrito escolar de Gary, que cuenta con unos 4,300 estudiantes, comenzó su año escolar a principios de agosto, pero ha estado cerrado desde el 13 de agosto. Las autoridades prevén que las clases no se reanuden al menos hasta el viernes.

Portage Township Schools tuvo que cancelar el inicio de clases programado para el 12 de agosto debido a la tormenta y ahora planea comenzar el año académico el 25 de agosto, citando preocupaciones de seguridad por daños en las propiedades.

Page-Tan advirtió que estos cierres pueden tener un impacto negativo en las familias vulnerables que dependen de la educación y el cuidado infantil para mantener su estabilidad.

En el centro de Ohio, las fuertes lluvias han provocado inundaciones que han afectado gravemente a Columbus, donde se reportaron más de 7 centímetros de lluvia en un período de 12 horas. Equipos de rescate han tenido que intervenir para ayudar a personas atrapadas y rescatar a un ciclista de 12 años arrastrado por la corriente.

El alcalde de Columbus, Andrew Ginther, informó que la ciudad ha estado utilizando todos los recursos disponibles para apoyar a los residentes afectados y se enfocará en la recuperación tras este nuevo desafío climático.

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Rico informó desde Atlanta y White desde Detroit. Dylan Lovan, en Louisville, Kentucky, contribuyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.