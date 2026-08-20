El Ejército de EE.UU. ofrece días libres como incentivo para reenlistarse y jugar GTA VI

FOTO: Unidad del Ejército de EEUU ofrece incentivo para jugar videojuego a soldados que se reenlisten

SAVANNAH, Georgia, EE.UU. — Una unidad del Ejército de Estados Unidos ha implementado una estrategia poco convencional para incentivar a sus soldados a reenlistarse: ofrecer cuatro días libres adicionales programados alrededor del esperado lanzamiento del videojuego "Grand Theft Auto VI", que se lanzará el 19 de noviembre.

Los líderes del 9no Batallón de Ingenieros de Brigada, ubicado en Fort Stewart, Georgia, creen que este tiempo libre podría persuadir a algunos de sus miembros a extender su compromiso militar. La popularidad de la serie "Grand Theft Auto", donde los jugadores participan en robos de autos y enfrentamientos con la policía, es un atractivo significativo para muchos de ellos.

El lanzamiento de este videojuego está previsto para ser uno de los eventos de entretenimiento más destacados del año. Aunque la empresa editora, Take-Two Interactive, no ha revelado cifras de ventas anticipadas, el director ejecutivo Strauss Zelnick describió las cifras como "sin precedentes y asombrosas".

La propuesta de ofrecer días libres fue ideada por un asesor de carrera del batallón, en colaboración con los comandantes, con el objetivo de vincular un incentivo de retención con un evento que genera gran interés entre los soldados. La teniente coronel Angel Tomko, portavoz de Fort Stewart, explicó: "La idea era tener un programa de incentivos único que conecte con lo que les interesa a los soldados".

En un memorando dirigido a los soldados, los comandantes informaron que aquellos que firmen contratos de reenlistamiento antes del 14 de noviembre recibirían un "pase especial de 4 días".

"Este pase especial está diseñado específicamente para coincidir con el muy esperado lanzamiento del videojuego Grand Theft Auto VI", detalló el comandante del batallón, teniente coronel Ryan Hodgson.

La autenticidad del memorando, fechado el 28 de julio, fue confirmada por Tomko, quien indicó que al menos 20 de los 130 soldados elegibles ya se han inscrito para recibir la bonificación. Para calificar, los soldados deben comprometerse a servir al menos dos años adicionales en el uniforme.

La expectativa por "Grand Theft Auto VI" ha crecido desde 2023, cuando se lanzó su primer avance cinematográfico, el cual mostró el regreso a la ficticia Vice City, un paralelo satírico de Miami, y una amplia gama de escenarios inspirados en Florida, que incluyen pantanos llenos de caimanes. En un claro reflejo del fervor por el juego, Rockstar Games tiene programada la presentación de la jugabilidad la próxima semana en un tráiler extendido que se emitirá en Netflix. Además, el lanzamiento se vio adelantado por una filtración en línea de metraje del juego por parte de hackers.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.