Un cohete de SpaceX impactó la Luna y NASA reveló el cráter resultante

El 5 de agosto de 2026, un cohete Falcon 9 de SpaceX impactó contra la superficie lunar, dejando un nuevo cráter de aproximadamente 18 metros de ancho. Este evento fue documentado por el Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de NASA, que capturó imágenes detalladas del sitio de impacto y de los escombros esparcidos a su alrededor.

Entre el 11 y el 12 de agosto, el LRO tomó fotografías del cráter recién formado, que surgió tras el choque del cohete, el cual había sido lanzado en enero de 2025 como parte de la misión Firefly Blue Ghost 1. Para obtener las imágenes, los ingenieros del LRO maniobraron la nave espacial para que sus cámaras apuntaran hacia el cráter mientras pasaban a unos 96 kilómetros sobre la superficie lunar, a una velocidad de aproximadamente 1,6 kilómetros por segundo.

La órbita del LRO le permite circunnavegar la Luna de polo a polo cada dos horas, lo que significa que debe esperar a que una ubicación específica esté en la posición adecuada para ser observada. En este caso, transcurrieron seis días antes de que la nave espacial tuviera la oportunidad adecuada para fotografiar el nuevo cráter.

La precisión en el momento de la captura también fue crucial; una fotografía tomada solo 10 segundos antes o después habría desplazado el objetivo unos 16 kilómetros del centro de la imagen. Los científicos pudieron observar el cráter desde varios ángulos y condiciones de iluminación, lo que les permitió medir su ancho en aproximadamente 18 metros. Además, al estudiar la longitud de la sombra del cráter, determinaron que su profundidad es inferior a 3 metros.

El LRO utilizó su Cámara de Ángulo Estrecho, capaz de detectar características tan pequeñas como 1 metro de ancho, para registrar estos detalles. Las imágenes mostraron rayos brillantes y oscuros que se extendían desde el cráter. Las franjas más oscuras contenían polvo y rocas de la superficie que habían sido alteradas por el viento solar, rayos cósmicos galácticos y el impacto de micrometeoritos.

El choque expulsó este material desgastado desde una profundidad de hasta 0,5 metros bajo la superficie lunar. Más cerca del borde del cráter, las franjas más brillantes revelaron material más fresco que fue excavado desde mayores profundidades.

La localización del cráter involucró la cooperación entre investigadores profesionales y observadores aficionados de todo el mundo. Astrónomos independientes determinaron inicialmente la trayectoria del cohete utilizando información pública disponible. El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de NASA, que monitorea objetos naturales que podrían amenazar a la Tierra, utilizó este evento como una oportunidad para probar y confirmar métodos de predicción de impactos.

El centro, ubicado en el Jet Propulsion Laboratory en California, refinó sus cálculos hasta identificar la ubicación esperada del impacto, que luego fue compartida con el equipo del Korea Pathfinder Lunar Orbiter (Danuri) de la República de Corea. Horas más tarde, el equipo de Danuri utilizó la cámara LUTI de alta resolución de la nave para fotografiar el cráter, confirmando que la ubicación del impacto predicha por NASA era precisa dentro de unos 1 kilómetro.

Después de capturar las imágenes del sitio, la misión Danuri proporcionó las coordenadas del cráter al equipo del LRO, ayudando a los investigadores a mejorar la precisión de sus observaciones. Posteriormente, el equipo del LRO comparó las nuevas imágenes con fotografías tomadas antes del impacto, refinando la ubicación del centro del cráter a 19.4759°N, 266.7138°E, a una elevación de 511 metros.