FOTO: Declaraciones de la empleada doméstica de Facundo Moyano en la causa por violencia

Buenos Aires, 20 agosto (NA) — La empleada doméstica de Facundo Moyano, quien asistió al departamento poco después de lo ocurrido con la pareja del sindicalista, Candela Arizaga, declaró hoy en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 31 de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí se presentó Miriam Josefina García, y según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales, la mujer aseguró que no vio ni Arizaga le dijo haber padecido alguna situación violenta. Asimismo, aclaró que siempre presenció "una relación afectuosa, normal" y que ambos "compartían mucho tiempo juntos".

La empleada de Moyano fue citada como testigo en la causa por supuestas ‘lesiones y privación ilegítima de la libertad,’ luego del incidente que protagonizó con Arizaga a principios de este mes, cuando la joven salió del edificio donde viven, en el barrio porteño de Belgrano, visiblemente desorientada.

Posteriormente, la mujer fue atendida en un hospital cercano y luego presentó una denuncia contra el exlegislador, quien fue detenido por personal de la Policía Federal (PFA); sin embargo, varias horas después recuperó la libertad y aseguró a los medios que "está todo aclarado".

Finalmente, y pese a su presentación en la justicia, Arizaga confió que no había sufrido violencia de género y que quería recomponer el vínculo con su pareja. De hecho, en las últimas horas posteó fotografías junto a Moyano en Disneyland de París.

En tanto, este miércoles había declarado Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a Arizaga en el lugar de los hechos, y Karina Pinto, médica legista de la División de Medicina Legal de la Policía de la Ciudad, quien llevó a cabo el informe del imputado durante su detención.

Además, un dato que se conoció en las últimas horas es que Arizaga volverá a comparecer en la investigación el próximo lunes 25 de agosto a las 9 de la mañana.