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Declaraciones de la empleada doméstica de Facundo Moyano en la causa por violencia

La mujer declaró hoy como testigo en el marco de la investigación contra el exlegislador. Aseguró que nunca presenció situaciones de violencia entre la pareja.

20/08/2026 | 22:01Redacción Cadena 3

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Declaraciones de la empleada doméstica de Facundo Moyano en la causa por violencia

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Buenos Aires, 20 agosto (NA) — La empleada doméstica de Facundo Moyano, quien asistió al departamento poco después de lo ocurrido con la pareja del sindicalista, Candela Arizaga, declaró hoy en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 31 de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí se presentó Miriam Josefina García, y según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales, la mujer aseguró que no vio ni Arizaga le dijo haber padecido alguna situación violenta. Asimismo, aclaró que siempre presenció "una relación afectuosa, normal" y que ambos "compartían mucho tiempo juntos".

La empleada de Moyano fue citada como testigo en la causa por supuestas ‘lesiones y privación ilegítima de la libertad,’ luego del incidente que protagonizó con Arizaga a principios de este mes, cuando la joven salió del edificio donde viven, en el barrio porteño de Belgrano, visiblemente desorientada.

Posteriormente, la mujer fue atendida en un hospital cercano y luego presentó una denuncia contra el exlegislador, quien fue detenido por personal de la Policía Federal (PFA); sin embargo, varias horas después recuperó la libertad y aseguró a los medios que "está todo aclarado".

Finalmente, y pese a su presentación en la justicia, Arizaga confió que no había sufrido violencia de género y que quería recomponer el vínculo con su pareja. De hecho, en las últimas horas posteó fotografías junto a Moyano en Disneyland de París.

En tanto, este miércoles había declarado Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a Arizaga en el lugar de los hechos, y Karina Pinto, médica legista de la División de Medicina Legal de la Policía de la Ciudad, quien llevó a cabo el informe del imputado durante su detención.

Además, un dato que se conoció en las últimas horas es que Arizaga volverá a comparecer en la investigación el próximo lunes 25 de agosto a las 9 de la mañana.

Lectura rápida

¿Quién declaró en la Fiscalía?
La empleada doméstica de Facundo Moyano, Miriam Josefina García.

¿Qué aseguró durante su testimonio?
Dijo que no presenció violencia y que siempre vio una relación afectuosa entre Moyano y Arizaga.

¿Qué sucedió con Candela Arizaga?
Salió del departamento de Moyano desorientada y fue atendida en un hospital.

¿Qué pasó con Facundo Moyano?
Fue detenido tras la denuncia de Arizaga, pero recuperó la libertad horas después.

¿Cuándo volverá a comparecer Arizaga?
Regresará a la investigación el lunes 25 de agosto a las 9 de la mañana.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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