Rory McIlroy sorprende con su regreso y comparte el liderazgo en el BMW Championship

SAN LUIS — Rory McIlroy parece estar en mejor forma de lo que se pensaba hace solo unos días. El golfista norirlandés firmó una impresionante tarjeta de 64 golpes, seis bajo par, sin bogeys en el Bellerive, lo que le permitió compartir el liderato en el BMW Championship junto a otros tres campeones del Abierto de Estados Unidos y Chris Gotterup.

En contraste, Scottie Scheffler, quien ocupa el primer puesto en el ranking mundial, vivió una drástica caída en su rendimiento. Después de haber ganado por ocho golpes en el torneo anterior, ahora se siente indispuesto y terminó con una tarjeta de 72, su peor inicio desde el Abierto de Estados Unidos en junio.

La voz de Scheffler sonaba ronca cuando se negó a hablar en detalle, limitándose a decir que se encontraba enfermo mientras se retiraba al vestuario.

Por su parte, McIlroy regresó a la competición tras un descanso de cuatro semanas desde el Abierto Británico. Su última actuación había sido decepcionante, ya que no pudo bajar del par en ninguna de las cuatro rondas del FedEx St. Jude Championship, algo que no sucedía desde hace más de cinco años.

Tras su regreso a casa en Florida, McIlroy trabajó con su entrenador de swing, Michael Bannon. "Me fui a casa y trabajé en algunas cosas y, al menos, recuperé una mentalidad en la que sentí que, como mínimo, estoy otra vez en el camino correcto de lo que hago con mi juego y con mi swing", expresó McIlroy. "Sin duda es un trabajo en progreso. Días como éste son alentadores, obviamente. Todavía queda mucho trabajo por hacer".

El golfista norirlandés ha señalado que los jugadores suelen olvidar lo que se siente jugar mal cuando están en racha y, por el contrario, piensan que nunca volverán a jugar bien cuando enfrentan dificultades. El jueves fue un recordatorio de que nunca está tan lejos de recuperar su mejor nivel.