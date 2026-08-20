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Canciller cubano denuncia que sanciones de EE. UU. afectan la economía de Cuba

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó a Marco Rubio de intentar dañar la economía de la isla con sanciones que limitan el acceso a alimentos y medicinas.

20/08/2026 | 22:36Redacción Cadena 3

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Bruno Rodríguez, canciller cubano.

FOTO: Bruno Rodríguez, canciller cubano.

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Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, "continúa castigando a empresas cubanas con el propósito deliberado de afectar" a la economía de la isla, denunció este jueves el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Afirmó que la política de sanciones pretende "impedir que el gobierno de Cuba garantice los servicios básicos a la población, que de por sí se encuentran en una situación crítica producto del bloqueo" que mantiene Estados Unidos sobre la isla. "En particular, obstaculiza la transportación de contenedores con alimentos, medicinas y dispositivos médicos, mayormente adquiridos por mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) privadas cubanas", escribió Rodríguez en la red social X.

Las declaraciones del canciller cubano se dan luego de que Estados Unidos sancionó a tres funcionarios y nueve entidades estatales cubanas relacionadas con la minería, el comercio exterior y la metalúrgica, como parte de su campaña de presión hacia la isla.

El canciller cubano afirmó que, como parte de "su fracasada obsesión contra Cuba", Rubio sanciona a directivos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), una entidad que "ha promovido la amistad, la solidaridad internacional, la justicia y la paz, todo lo contrario a lo que el secretario de Estado ha promovido siempre en su política corrupta".

Entre los sancionados este jueves por los departamentos del Tesoro y de Estado de Estados Unidos se encuentran el director del ICAP, el diputado Fernando González Llort; la vicepresidenta primera, Noemí Rabaza Fernández; y la directora para Norteamérica, Leima Martínez Freire. También fueron sancionados el Ministerio de la Construcción, la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, la importadora y exportadora Metalcuba, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal), la importadora de productos metalúrgicos Acinox Comercial y la gestora de comercio Coratur.

Completan la lista de sancionados la Empresa Central de Abastecimiento y Ventas de Equipos de Transporte Pesado y Piezas (Transimport), la Empresa Comercializadora de Artículos en General (Consumimport) y la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales (Acorec S.A.).

Desde fines de enero de 2026, la administración del presidente Donald Trump recrudeció la política estadounidense de sanciones contra Cuba con un bloqueo petrolero, sanciones a empresas cubanas y amenazas de sanciones a empresas extranjeras radicadas en la isla o que tengan relaciones de comercio y de negocios con entidades cubanas.

Lectura rápida

¿Qué denunció el canciller cubano?
Bruno Rodríguez denunció que las sanciones de EE. UU. buscan afectar la economía cubana y limitar el acceso a servicios básicos.

¿Quién es Marco Rubio?
Marco Rubio es el secretario de Estado de EE. UU. y ha sido señalado por el canciller cubano por sus políticas hacia Cuba.

¿Qué sanciones se impusieron recientemente?
EE. UU. sancionó a tres funcionarios y nueve entidades cubanas relacionadas con la minería y el comercio exterior.

¿Qué entidades fueron sancionadas?
Entre las sancionadas están el ICAP, el Ministerio de la Construcción y varias empresas estatales cubanas.

¿Desde cuándo se intensificaron las sanciones?
Las sanciones se recrudecieron a fines de enero de 2026 durante la administración de Donald Trump.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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