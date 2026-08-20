Fin del sueño: Thiago Tirante perdió ante Arthur Fils y quedó eliminado en los cuartos de Cincinnati
El argentino finalizó su participación en el Masters 1000 de Cincinnati al perder 6-3 y 6-2.
20/08/2026 | 23:44Redacción Cadena 3
FOTO: Thiago Tirante hizo un gran torneo en Cincinnati.
En una jornada que marcó el cierre de su participación en el Masters 1000 de Cincinnati, Thiago Tirante no logró prolongar su buen momento y cayó ante el francés Arthur Fils por 6-3 y 6-2.
Este encuentro se desarrolló en el último turno del día, y a pesar de un inicio competitivo, el argentino no pudo mantener el ritmo y se despidió del certamen en cuartos de final.
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Fils on ??@ArthurFils defeats Tirante 6-3 6-2 to become the first Frenchman to reach three Masters semi-finals in the same season since 1991! #CincyTennis pic.twitter.com/9d434Ijpcr— Tennis TV (@TennisTV) August 21, 2026
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Tirante, que había llegado a esta instancia tras una destacada actuación, sorprendió al eliminar al serbio Novak Djokovic en segunda ronda y luego consolidó su momento con una remontada notable ante el checo Jakub Mensik, en un partido que finalizó 5-7, 6-4 y 6-4. Este triunfo le permitió alcanzar por primera vez en su carrera los cuartos de final de un torneo de la categoría Masters 1000.
A pesar de la derrota, la actuación de Tirante en Cincinnati tuvo repercusiones positivas en su ranking ATP. Desde el puesto 50°, su desempeño le aseguró escalar al menos hasta el lugar 41°, y de haber superado a Fils, habría ingresado al codiciado Top 40 del ranking mundial.
El tenista argentino se unió a una lista exclusiva de ocho argentinos que han alcanzado esta fase en el torneo de Cincinnati, junto a figuras como Guillermo Vilas y Juan Martín del Potro.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Thiago Tirante en Cincinnati? Tirante fue eliminado por Arthur Fils en cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati.
¿Quién fue su oponente en el partido de cuartos de final? Su oponente fue el francés Arthur Fils.
¿Cuál fue el resultado del partido? El resultado fue 6-3 y 6-2 a favor de Fils.
¿Qué impacto tuvo su actuación en el ranking ATP? Su actuación le permitió escalar del puesto 50° al 41° en el ranking ATP.
¿A quiénes se unió Tirante al alcanzar cuartos de final? Se unió a una lista de ocho argentinos, incluyendo a Guillermo Vilas y Juan Martín del Potro.