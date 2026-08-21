Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este viernes 21 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de few clouds, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 16°, lo que indica un clima fresco y agradable. La humedad se encuentra en un 23%, lo que contribuye a la sensación de confort. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el suroeste, lo que añade un leve frescor al ambiente. La presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy viernes 21 de agosto

Para este viernes 21 de agosto, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 17°. Las condiciones meteorológicas indican un día mayormente soleado, con un cielo que se mantendrá despejado a lo largo de la jornada. La humedad baja y la buena visibilidad permitirán disfrutar de un día agradable al aire libre. No se prevén lluvias, lo que favorece actividades al exterior. El viento se mantendrá en calma, contribuyendo a un ambiente placentero.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 22 de agosto, se anticipa una mínima de 3° y una máxima de 15°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 23 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 16°, también con cielo parcialmente nublado. El lunes 24 de agosto, se espera un leve aumento en las temperaturas, con una mínima de 10° y una máxima de 18°, bajo un cielo cubierto. Para el martes 25 de agosto, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 22°, con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 26 de agosto, la mínima será de 15° y la máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado.