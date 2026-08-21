FOTO: Conmoción en Avellaneda: policía quita la vida a su hija y se suicida en un departamento

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- Una tragedia conmocionó a la localidad bonaerense de Lomas de Zamora luego de que una mujer integrante de la Policía matara a su pequeña hija y, posteriormente, se quitara la vida.

El hecho ocurrió en un departamento ubicado en la calle Mariano Acosta al 600, en el centro de Avellaneda, pero la mujer había vivido varios años en Lomas de Zamora, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

La oficial Estefanía Luján Espínola fue encontrada sin vida junto a su hija, identificada como L.J., luego de que la Policía acudiera al lugar tras un llamado al 911 que alertaba que la mujer no respondía las comunicaciones.

De acuerdo con la principal hipótesis que analizan los investigadores, la mujer habría matado a la menor y luego se habría quitado la vida con su arma reglamentaria. De todos modos, la fiscalía continúa reuniendo testimonios y otros elementos para reconstruir las circunstancias del caso y determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.

Aunque en el momento de la tragedia residía en Avellaneda, Espínola había vivido años atrás en Lomas de Zamora junto a su familia. La noticia generó una fuerte conmoción entre sus allegados y en esa localidad se realizó la despedida de ambas.

Familiares y amigos se acercaron a la casa velatoria Las Flores, ubicada en Portela 461, en el centro de Lomas de Zamora, para dar el último adiós a la oficial y a su hija.

Por el momento, la causa se mantiene bajo investigación y con hermetismo en torno a los motivos que habrían derivado en la tragedia.