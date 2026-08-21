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Conmoción en Avellaneda: policía quita la vida a su hija y se suicida en un departamento

El hecho ocurrió en un departamento ubicado en la calle Mariano Acosta al 600, pero la despedida ocurrió en Lomas de Zamora, lugar donde había residido durante varios años.

21/08/2026 | 00:06Redacción Cadena 3

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Conmoción en Avellaneda: policía quita la vida a su hija y se suicida en un departamento

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Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- Una tragedia conmocionó a la localidad bonaerense de Lomas de Zamora luego de que una mujer integrante de la Policía matara a su pequeña hija y, posteriormente, se quitara la vida.

El hecho ocurrió en un departamento ubicado en la calle Mariano Acosta al 600, en el centro de Avellaneda, pero la mujer había vivido varios años en Lomas de Zamora, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

La oficial Estefanía Luján Espínola fue encontrada sin vida junto a su hija, identificada como L.J., luego de que la Policía acudiera al lugar tras un llamado al 911 que alertaba que la mujer no respondía las comunicaciones.

De acuerdo con la principal hipótesis que analizan los investigadores, la mujer habría matado a la menor y luego se habría quitado la vida con su arma reglamentaria. De todos modos, la fiscalía continúa reuniendo testimonios y otros elementos para reconstruir las circunstancias del caso y determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.

Aunque en el momento de la tragedia residía en Avellaneda, Espínola había vivido años atrás en Lomas de Zamora junto a su familia. La noticia generó una fuerte conmoción entre sus allegados y en esa localidad se realizó la despedida de ambas.

Familiares y amigos se acercaron a la casa velatoria Las Flores, ubicada en Portela 461, en el centro de Lomas de Zamora, para dar el último adiós a la oficial y a su hija.

Por el momento, la causa se mantiene bajo investigación y con hermetismo en torno a los motivos que habrían derivado en la tragedia.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Avellaneda?
Una oficial de policía mató a su hija y luego se suicidó en su departamento.

¿Quiénes son las víctimas?
Las víctimas son la oficial Estefanía Luján Espínola y su hija, identificada como L.J..

¿Dónde sucedió el hecho?
El suceso tuvo lugar en un departamento en la calle Mariano Acosta al 600, Avellaneda.

¿Cuál es la hipótesis principal?
Los investigadores creen que la mujer mató a la menor y luego se quitó la vida con su arma reglamentaria.

¿Cómo reaccionó la comunidad?
La noticia causó conmoción entre los allegados y se realizó una despedida en Lomas de Zamora.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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