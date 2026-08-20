La Corte Suprema avanza hacia el juicio del 'gendarme carancho' por falso testimonio

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- La Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso de la defensa del comandante Juan López Torales, conocido como "el gendarme carancho", lo que habilita el inicio del juicio oral en su contra por privación ilegal de la libertad agravada y falso testimonio.

Torales se hizo famoso en julio de 2014 al lanzarse de forma intencionada sobre el capó de un auto en movimiento durante una manifestación de trabajadores de la autopartista Lear en la Panamericana, simulando un atropello para justificar las detenciones de los participantes. La escena fue captada por reporteros presentes en el lugar.

Tras el incidente, otros gendarmes comenzaron a golpear el vehículo de Cristian Romero, quien conducía el automóvil, y lo sacaron a la fuerza para arrestarlo. Posteriormente, López Torales declaró que había sido atropellado.

En mayo de 2016, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó a López Torales, decisión que fue ratificada por la Cámara Federal de San Martín.

El caso también involucra al entonces viceministro de Seguridad Sergio Berni, actual legislador provincial, y al coronel Roberto Galeano, quien fue señalado por los manifestantes como infiltrado en la protesta.

En 2024, la causa fue elevada a juicio, pero la defensa de López Torales solicitó su sobreseimiento por prescripción ante el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín.

El TOF desestimó este pedido y la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de la defensa, que intentó llegar a la Corte Suprema para revertir esta decisión, pero su planteo fue rechazado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.