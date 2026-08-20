James Harden renovó con los Cavs y es el cuarto jugador en superar los 500 millones en ganancias

El base James Harden acordó un nuevo contrato de tres años y 97 millones de dólares para regresar a los Cleveland Cavaliers, según informó el periodista de ESPN Shams Charania.

El acuerdo incluye una opción de jugador y una cláusula de trade kicker. Con este contrato, las ganancias de carrera de Harden alcanzarán los 511 millones de dólares, convirtiéndolo en el cuarto jugador en la historia de la NBA en superar la marca de los 500 millones, junto a LeBron James, Kevin Durant y Stephen Curry.

Harden cumplirá 37 años el próximo 26 de agosto. Al firmar oficialmente, se convertirá en el segundo jugador de la liga en suscribir un contrato garantizado superior a los 90 millones de dólares con 37 años o más, solo por detrás de LeBron James.

En junio, el base rechazó su opción de jugador de 42,3 millones de dólares. Durante la agencia libre trabajó con los Cavaliers en estructuras de dos y tres años. El equipo necesitaba que Harden aceptara un salario anual más bajo en el acuerdo de tres años para permanecer por debajo de los primeros y segundos aprons salariales, y así concretar el traspaso de Peyton Watson a finales de la offseason.