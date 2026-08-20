Santa Fe: la Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo Código Electoral

La iniciativa impulsada por el oficialismo modifica las PASO, establece nuevos pisos electorales, cambia el esquema de boletas y crea una nueva autoridad electoral provincial. El proyecto ahora deberá ser tratado por el Senado.

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe dio este jueves media sanción al nuevo Código Electoral y de Partidos Políticos, una reforma integral que busca reunir en una única norma las reglas que actualmente se encuentran distribuidas en distintas leyes y adecuarlas a la Constitución provincial reformada en 2025.

El proyecto fue aprobado con el respaldo del oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe, junto con sectores del peronismo, el bloque Somos Vida, conducido por Amalia Granata, y otras bancadas opositoras. En contra se pronunciaron los bloques Frente Amplio por la Soberanía e Inspirar.

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La iniciativa ahora deberá ser analizada por el Senado provincial, donde el oficialismo buscará completar la sanción del nuevo régimen electoral.

Uno de los cambios centrales está relacionado con las PASO. El proyecto establece que una misma candidatura a gobernador podrá presentarse hasta con tres precandidatos a vicegobernador dentro de una misma interna. Cada fórmula competirá de manera independiente y los votos obtenidos por cada binomio no podrán acumularse.

El mecanismo apunta a que los electores puedan intervenir en la definición de quién acompañará al candidato a gobernador en las elecciones generales.

También se establecen nuevos pisos electorales. Para superar las PASO, las agrupaciones deberán alcanzar el 1% del padrón correspondiente, mientras que en las elecciones generales se fija un piso del 4% para acceder a la distribución proporcional de bancas.

Otro de los cambios está vinculado con la Boleta Única de Papel. En las PASO se mantendrán cinco boletas, una por cada categoría. Para las elecciones generales, en cambio, se propone reducirlas a tres: una boleta provincial para gobernador, vice y diputados; una departamental para senador; y una municipal para intendente y concejales.

El nuevo esquema permitirá, además, optar por votar una lista completa o seleccionar categorías de manera individual, con el objetivo de simplificar el acto electoral sin eliminar la posibilidad de realizar un voto cruzado.

La reforma también amplía las alternativas para la presentación de candidaturas. Las agrupaciones podrán presentar listas de diputados provinciales sin llevar candidato a gobernador, así como listas de concejales sin una candidatura a intendente.

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Entre las modificaciones institucionales aparece la creación de un Juzgado Electoral Provincial permanente y especializado, que funcionará como autoridad de aplicación en materia electoral y de partidos políticos. Según el proyecto, no implicará la creación de nuevos cargos, sino que los puestos serán cubiertos con integrantes de la Cámara Contencioso Administrativa.

Las decisiones del nuevo organismo podrán ser revisadas por un tribunal integrado por tres jueces.

El proyecto incorpora además disposiciones vinculadas con el financiamiento de campañas, rendición de cuentas, acceso a la información pública, debates electorales, accesibilidad y participación de personas con discapacidad, con el objetivo de establecer reglas comunes para los distintos procesos electorales.

Desde Unidos para Cambiar Santa Fe destacaron la aprobación como un primer paso hacia la actualización del sistema electoral provincial y remarcaron que el nuevo Código permitirá contar con reglas “más claras, coherentes y accesibles”.

El oficialismo sostiene que la reforma responde al mandato establecido por la Constitución santafesina reformada en 2025, que contempla la necesidad de contar con un nuevo Código Electoral.

Tras la media sanción en Diputados, el debate se trasladará ahora al Senado. Allí se definirá si el proyecto mantiene el texto aprobado por la Cámara baja o si incorpora modificaciones antes de convertirse en ley.