FOTO: La Corte rechazó el recurso de Mosquera y deberá ir a juicio por violencia de género.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por el exministro de Seguridad de Córdoba Alfonso Fernando Mosquera, quien buscaba evitar llegar a juicio en una causa iniciada a partir de la denuncia de una expareja, una suboficial de la Policía de Córdoba.

El máximo tribunal desestimó el recurso de queja presentado por la defensa de Mosquera debido a que no cumplía con las formalidades establecidas por la acordada que regula las presentaciones ante la Corte.

De esta manera, quedó firme la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que había confirmado la elevación a juicio de la causa.

Los delitos que se investigan

La investigación contempla una serie de acusaciones formuladas por la mujer, quien había mantenido una relación con el exfuncionario provincial.

El expediente incluye los presuntos delitos de lesiones leves doblemente calificadas, privación ilegal de la libertad calificada, hurto, amenazas, amenazas calificadas reiteradas y abuso sexual con acceso carnal.

La investigación fue llevada adelante por el fiscal de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, Gerardo Reyes.

La denunciante, una sargento de la Policía de Córdoba, describió al exfuncionario como “un monstruo” durante una entrevista en la que se refirió a la relación que mantuvieron y a los hechos que motivaron la denuncia.

La defensa de Mosquera

Mosquera, quien además fue legislador provincial, reconoció que mantuvo con la denunciante una “relación irregular”, pero negó haber cometido los hechos que se le atribuyen.

Tras declarar ante la Justicia, el exministro sostuvo: “Nunca en mi vida he agredido físicamente a una mujer”.

La causa avanzó luego hacia la instancia de juicio, una decisión que fue cuestionada por la defensa ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y, posteriormente, mediante una presentación ante la Corte Suprema.

El máximo tribunal, sin embargo, rechazó el recurso de queja por cuestiones formales, por lo que el proceso judicial continúa y Mosquera deberá afrontar la instancia de juicio por las acusaciones formuladas en su contra.