Bolivia hizo historia al reconocer el primer matrimonio civil igualitario entre dos mujeres

Scarlett Rocha y Fabiana Justiniano celebraron su matrimonio en Santa Cruz, Bolivia. Ambas, de 29 años, lograron que el Estado reconociera su unión después de casi cuatro años de trámites y recursos judiciales. Su historia comenzó a fines de 2022, cuando solicitaron formalmente al Registro Civil poder casarse.

Sin embargo, la legislación boliviana representó un obstáculo significativo, ya que tanto la Constitución como el Código de Familia definían el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

Los abogados de la pareja optaron por invocar una disposición constitucional que prioriza los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos ofrecen mayor protección que las normas nacionales.

Se basaron en un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que las parejas del mismo sexo deben tener acceso a las mismas protecciones jurídicas que las parejas heterosexuales.

El expediente pasó por diversas instancias judiciales hasta llegar al Tribunal Constitucional en La Paz. Finalmente, el 13 de marzo de 2026, la corte falló a favor de Scarlett y Fabiana, permitiéndoles formalizar su matrimonio. "Hubo muchísimos obstáculos", recordó Scarlett, mientras que Fabiana expresó: "Sabíamos que iba a ser difícil, pero no pensábamos que tanto".

Scarlett, nacida en Estados Unidos de padres bolivianos, estudió neurociencias. Fabiana cursó psicología en una universidad estatal de Santa Cruz. Ambas se conocieron a través de amigos en común tras el regreso de Scarlett a Bolivia. Crecieron en familias conservadoras y enfrentaron dificultades al hablar abiertamente sobre su orientación sexual. Scarlett comentó que su familia en Estados Unidos lo tomó con más apertura, mientras que el proceso de salir del clóset ante su familia boliviana fue complicado. Por su parte, Fabiana temió contarle a su abuela, quien la había criado, pero con el tiempo se convirtió en uno de sus principales apoyos.

El 7 de agosto, ambas se vistieron de blanco y dieron el "sí" ante un oficial del Registro Civil. Fabiana recordó que no esperaban que fuera tan bonito, mientras que para Scarlett, tener el documento en sus manos significó comprender el alcance de lo que habían logrado. "Cuando vi esto físicamente en la mesa, supe que ahora es realidad", expresó.

El reconocimiento de su matrimonio también abrió la puerta para que otras parejas del mismo sexo en Bolivia consideren buscar el mismo estatus legal. En 2020, Bolivia había dado un paso hacia adelante al registrar por primera vez la unión civil de dos hombres, y tres años después, el Tribunal Constitucional ratificó ese reconocimiento. Sin embargo, Scarlett y Fabiana decidieron avanzar más allá, buscando el reconocimiento legal y simbólico del matrimonio, además de la seguridad de que su vínculo pudiera ser reconocido en Estados Unidos si decidían mudarse allí.

Mateo Rodrigo, abogado de la ONG Igual, que apoyó a la pareja en su proceso, destacó que lo conseguido por ambas abre una esperanza para que otras parejas intenten obtener el mismo reconocimiento por la vía judicial. Paola Tapia, responsable de la Unidad de Poblaciones de la Defensoría del Pueblo, confirmó que el matrimonio es legal y que Scarlett y Fabiana tienen los mismos derechos que una pareja heterosexual, aunque advirtió que aún quedan aspectos por resolver, como el registro de hijos y cuestiones relacionadas con la seguridad social.