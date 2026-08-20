Rosario Central no pudo con uno más ante Corinthians y quedó eliminado en Brasil
Fin del sueño para el "Canalla", que jugó un duelo parejísimo ante el "Timao" (ahora va ante Estudiantes de La Plata en cuartos de final). Bidon, a diez del final, la mínima ventaja para el local.
FOTO: Rosario Central vs. Corinthians. Octavos de final. Copa Libertadores 2026.-
FOTO: Rosario Central vs. Corinthians. Octavos de final. Copa Libertadores 2026.-
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[Fuente: Noticias Argentinas]