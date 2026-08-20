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Deportes Rosario

Rosario Central no pudo con uno más ante Corinthians y quedó eliminado en Brasil

Fin del sueño para el "Canalla", que jugó un duelo parejísimo ante el "Timao" (ahora va ante Estudiantes de La Plata en cuartos de final). Bidon, a diez del final, la mínima ventaja para el local.

20/08/2026 | 23:25Redacción Cadena 3

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Rosario Central vs. Corinthians. Octavos de final. Copa Libertadores 2026.-

FOTO: Rosario Central vs. Corinthians. Octavos de final. Copa Libertadores 2026.-

Rosario Central vs. Corinthians. Octavos de final. Copa Libertadores 2026.-

FOTO: Rosario Central vs. Corinthians. Octavos de final. Copa Libertadores 2026.-

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[Fuente: Noticias Argentinas]

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