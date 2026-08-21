En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 21 de agosto

Este viernes 21 de agosto, Córdoba presentará un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 4° y 20°. La humedad será del 45% y el cielo mostrará algunas nubes dispersas.

21/08/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 21 de agosto

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 21 de agosto

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la provincia de Córdoba.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de few clouds, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 11°, con una humedad del 45%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 0.45 m/s desde el oeste y la presión atmosférica se sitúa en 1020 hPa.

El clima hoy viernes 21 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 20°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes dispersas. La humedad se mantendrá en un 45%, lo que contribuirá a un ambiente fresco durante la mañana y agradable por la tarde. No se prevén lluvias, y la visibilidad será excelente durante todo el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas. El sábado 22 de agosto, la mínima será de -1° y la máxima alcanzará los 21°. El cielo estará parcialmente nublado. Para el domingo 23, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 19°, con cielo cubierto. El lunes 24, la mínima será de 9° y la máxima de 22°, con algunas nubes. Finalmente, el martes 25, se espera una mínima de 13° y una máxima de 26°, con cielo mayormente nublado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf