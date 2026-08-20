Pedro Troglio destaca a Banfield como el club ideal para recuperar el nivel de los jugadores

Buenos Aires, 20 agosto (NA) – El director técnico de Banfield, Pedro Troglio, resaltó la habilidad del club para devolver la confianza a los futbolistas y ayudarlos a alcanzar su mejor rendimiento, afirmando que para aquellos que buscan mejorar, "no hay mejor club" que el "Taladro".

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el entrenador mencionó que ya conocía la complicada situación económica de la institución, donde lleva más de un año, lo que lo lleva a no poder solicitar cualquier jugador y a enfocarse en "mejorar" a los que tiene en su plantilla.

Después de lograr el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, tras vencer a Midland en una tanda de penales, el DT expresó su deseo de que el equipo pueda "competir y avanzar lo máximo posible".

El triunfo ante Midland marcó un hito importante para Banfield, ya que se trató de su segunda clasificación a esta instancia en la historia del club, logrando un resultado de 4-3 en la definición desde los doce pasos.

"Si hubiese llegado a River, podría pedir lo que quisiera", bromeó Troglio sobre las restricciones económicas que enfrenta el "Taladro", que lo obligaron a jugar sin refuerzos hasta la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 debido a diversas inhibiciones. A pesar de ello, el entrenador afirmó que conocía la situación desde el inicio y ha vivido "situaciones complejas y situaciones cómodas", con la satisfacción de haber logrado "mejorar a algún jugador" durante su carrera, concluyendo que esto "es parte de lo que me tocó".

En relación al mercado de pases, donde Banfield recientemente incorporó al defensor central Renzo Malanca de Huachipato de Chile, el experimentado director técnico dejó un mensaje contundente: "Para cualquier jugador que necesita mejorar sus condiciones o levantar el nivel, no hay mejor club que Banfield".

Sobre el encuentro ante Midland, el DT de 61 años lo calificó como un partido donde estaban "tranquilos" al ir ganando 2-0 al final del primer tiempo, aunque el rival logró empatar al inicio de la segunda mitad. Destacó las capacidades de un adversario que "juega muy bien al fútbol", deseando que su equipo pueda "competir y avanzar lo máximo posible, dejando todo" y que "los milagros existan".

Al compartir su experiencia, Troglio mencionó que le ha ido "muy bien y muy mal en todos lados", y que sigue adelante porque es "feliz" con su trabajo. Aseguró que lo único que le queda son las enseñanzas impartidas a los futbolistas, y se emocionó al escuchar al volante Ignacio "Nacho" Fernández decir que aprendió mucho con él en el "Lobo".

Finalmente, el director técnico valoró a Joaquín Freitas y Leonel Flores, jóvenes talentos de River y Boca, respectivamente. También destacó en su club al extremo Lisandro Piñero y al polifuncional central Brandon Oviedo. Sobre Tiziano Perrotta, quien fue vendido y anotó ocho goles en Primera a los 19 años, Troglio lo catalogó como el mejor delantero que ha entrenado, subrayando su "técnica impresionante", control orientado, sacrificio y velocidad, augurándole un futuro en el fútbol europeo.