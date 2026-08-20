Joran Van der Sloot, condenado en EE.UU. y Perú, solicita cambio de cárcel por amenazas de muerte

LIMA — El holandés Joran Van der Sloot, condenado en 2023 en Estados Unidos por extorsionar a la familia de una estadounidense a la que mató en 2005, y sentenciado en Perú por asesinar a una peruana en 2010, ha solicitado ser trasladado a otra cárcel de máxima seguridad en el país andino debido a amenazas de muerte, según informó su abogado el jueves.

Van der Sloot, de 38 años, ha presentado su petición al Séptimo Juzgado Constitucional, argumentando que su vida corre peligro en la prisión de Challapalca, ubicada a 4.600 metros de altitud en los Andes. Su abogado, Máximo Altez, declaró a la agencia de noticias The Associated Press que "su vida está en peligro" en ese lugar.

En una carta que fue leída por su abogado, Van der Sloot menciona que, en lo que va del año, tres reos han sido asesinados en Challapalca y que "casi a diario" la población penal lo amenaza con matarlo. Además, señala que no solo recibe amenazas hacia su persona, sino también hacia su familia, y que lleva meses aislado en el tópico sin acceso a patio, terapia o visitas.

La AP ha intentado obtener comentarios de las autoridades penitenciarias, pero no recibió respuesta de inmediato. En diciembre de 2025, el Ministerio de Justicia había indicado que Van der Sloot fue hallado colgado de una cuerda en su celda individual, pero lograron desatarlo y estabilizarlo.

En 2023, Van der Sloot fue extraditado temporalmente a Estados Unidos para ser juzgado por extorsionar a la madre de Natalee Holloway, una estadounidense que desapareció a los 18 años en 2005 y fue vista por última vez junto a él en Aruba. Aunque fue interrogado como el principal sospechoso, no fue procesado. En 2012, un juez declaró muerta a Holloway, aunque su cuerpo nunca fue encontrado.

Ese mismo año, Van der Sloot confesó ante una jueza en Alabama que había matado y arrojado el cuerpo de Holloway en una playa de Aruba después de que ella rechazara sus insinuaciones. En Estados Unidos, fue condenado a 20 años de prisión.

No fue su único crimen. Cinco años después del primer asesinato, el holandés mató a otra mujer en Lima, fue capturado en Chile y expulsado a Perú, donde la justicia lo condenó a 28 años de cárcel. Durante su tiempo en prisión, se casó con una peruana y tuvo un hijo.