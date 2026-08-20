Tesla, Uber y Waymo reciben luz verde para operar miles de robotaxis en Nevada

Las autoridades de transporte de Nevada aprobaron de forma unánime tres permisos que permitirán a Tesla, Uber y Waymo operar servicios de robotaxis comerciales en el condado de Clark, donde se encuentra Las Vegas. Estos permisos permitirán el despliegue de hasta 8,000 robotaxis en el transcurso de los próximos 12 meses.

El permiso de Tesla le autoriza a desplegar hasta 5,000 robotaxis, mientras que Waymo podrá operar hasta 1,000 vehículos autónomos en el próximo año. Uber también recibió autorización para 1,000 robotaxis, que operará a través de asociaciones con Motional, una subsidiaria de Hyundai, y Zoox. Esta última ya cuenta con un permiso que le permite operar una red de vehículos autónomos con 100 robotaxis.

Sin embargo, la pregunta sobre si estas empresas podrán lanzar esa cantidad de robotaxis sigue sin respuesta. Durante la reunión, el ingeniero jefe de Cybercab de Tesla, Eric Early, expresó: "Los 5,000 siempre han sido un techo para nosotros. No creo que estemos en condiciones de desplegar 5,000 vehículos para este momento el próximo año, y no es por la tecnología... Estaríamos extremadamente felices y satisfechos si pudiéramos llegar a 2,500, quizás un poco más en el próximo año".

A pesar de que estas tres compañías podrían implementar solo la mitad de los números aprobados, el condado de Clark, y específicamente Las Vegas, se perfila como un importante campo de batalla para robotaxis, con Tesla, Uber (a través de sus socios de vehículos autónomos Motional y Zoox) y Waymo compitiendo por los mismos pasajeros.

Esta rápida y a gran escala implementación de robotaxis está destinada a cambiar la ciudad y, específicamente, su fuerza laboral. Según a quién se le pregunte, estas empresas crearán una nueva categoría de empleos diseñados para mantener, cargar y limpiar estos vehículos, o eliminarán por completo una categoría de trabajadores: los conductores de taxis y de gig.

Los representantes de la Livery Operators Association y las compañías de taxis locales se opusieron a los permisos, argumentando que las aprobaciones son un avance demasiado rápido. Kimberly Maxson-Rushton, abogada de la asociación, planteó en la audiencia: "Estas aplicaciones plantean dos preocupaciones graves: una se refiere a la sobresaturación de la industria del transporte comercial en Nevada en su conjunto, y la segunda se refiere a la congestión de las carreteras, específicamente en el Golden Triangle".

El Golden Triangle, un área entre el aeropuerto y Las Vegas Boulevard, es donde se han realizado la mayoría de las pruebas de vehículos autónomos hasta la fecha. Motional también está realizando pruebas en el área del centro y en un distrito comercial conocido como Town Square.

Uber ha intentado posicionarse como la opción equilibrada en esta lucha, abogando por un enfoque híbrido en el que las redes de transporte por demanda estén compuestas por humanos y robotaxis. La compañía incluso ha hecho lobby por un sistema que exigiría a los robotaxis operar en una red de transporte que también utilice conductores humanos, una postura que la pone en desacuerdo con Waymo y que también actúa como una cobertura en caso de que sus propias ambiciones autónomas no alcancen las de Tesla o Waymo.

Durante la reunión de la NTA, Uber presentó un argumento similar, señalando que un enfoque híbrido permitiría a las ciudades integrar gradualmente los vehículos para satisfacer la demanda máxima en lugar de inundar el mercado de una sola vez.