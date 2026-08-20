Aeroparque cerrará durante dos días por obras: cuándo y qué pasará con los vuelos afectados

El Aeroparque Jorge Newbery cerrará durante 55 horas debido a trabajos de mantenimiento en la pista principal. Esta medida comenzará el martes 25 de agosto a las 9 y se extendió hasta las 16 del jueves 27.

Durante este periodo, no habrá despegues ni aterrizajes en el aeropuerto, lo que obliga a modificar cientos de vuelos nacionales e internacionales y aumentará la actividad en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Se estima que alrededor de 900 vuelos debieron ser modificados. Según lo informado por Aeropuertos Argentina, cerca del 40% de las operaciones, unas 360, fueron reprogramadas, mientras que las 540 restantes se trasladaron a Ezeiza.

Los vuelos internacionales también serán reubicados temporalmente en este aeropuerto, que experimentará un aumento cercano al 80% en sus operaciones, pasando de 530 a 940 en esos dos días.

Los pasajeros deberán revisar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto para evitar imprevistos. A pesar del cierre, Aeroparque mantendrá cerca de 180 vuelos en las 9 horas de funcionamiento del martes 25 y las 8 del jueves 27.

La decisión de cerrar Aeroparque se tomó para realizar trabajos de mantenimiento preventivo en la pista principal. Aeropuertos Argentina eligió estas fechas para minimizar el impacto operativo y facilitar el traslado de vuelos hacia Ezeiza.