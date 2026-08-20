Aeroparque cerrará durante dos días por obras: cuándo y qué pasará con los vuelos afectados
Cerca de 900 vuelos se verán afectados, con un aumento de operaciones en Ezeiza.
20/08/2026 | 20:13Redacción Cadena 3
FOTO: JetSmart, Aerolíneas Argentinas y Flybondi en aeroparque. (Redes)
El Aeroparque Jorge Newbery cerrará durante 55 horas debido a trabajos de mantenimiento en la pista principal. Esta medida comenzará el martes 25 de agosto a las 9 y se extendió hasta las 16 del jueves 27.
Durante este periodo, no habrá despegues ni aterrizajes en el aeropuerto, lo que obliga a modificar cientos de vuelos nacionales e internacionales y aumentará la actividad en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Se estima que alrededor de 900 vuelos debieron ser modificados. Según lo informado por Aeropuertos Argentina, cerca del 40% de las operaciones, unas 360, fueron reprogramadas, mientras que las 540 restantes se trasladaron a Ezeiza.
Los vuelos internacionales también serán reubicados temporalmente en este aeropuerto, que experimentará un aumento cercano al 80% en sus operaciones, pasando de 530 a 940 en esos dos días.
Los pasajeros deberán revisar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto para evitar imprevistos. A pesar del cierre, Aeroparque mantendrá cerca de 180 vuelos en las 9 horas de funcionamiento del martes 25 y las 8 del jueves 27.
La decisión de cerrar Aeroparque se tomó para realizar trabajos de mantenimiento preventivo en la pista principal. Aeropuertos Argentina eligió estas fechas para minimizar el impacto operativo y facilitar el traslado de vuelos hacia Ezeiza.
Lectura rápida
¿Qué? El Aeroparque Jorge Newbery cerrará por 55 horas para mantenimiento en la pista principal.
¿Quién? La decisión fue tomada por Aeropuertos Argentina.
¿Cuándo? El cierre comenzará el martes 25 de agosto a las 9 y finalizará el jueves 27 a las 16.
¿Dónde? En el Aeroparque Jorge Newbery y se trasladarán operaciones al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
¿Por qué? Para realizar trabajos de mantenimiento preventivo en la pista principal.