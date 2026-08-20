La Plata: Cuatro heridos tras maniobra peligrosa de un colectivo en Tolosa
El incidente ocurrió en Tolosa cuando un colectivo atravesó cunetas a alta velocidad, causando lesiones a varios pasajeros, incluida una menor.
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La Plata, 20 de agosto (NA) -- Cuatro pasajeros resultaron con heridas leves, entre ellos una menor, tras un incidente ocurrido esta tarde con un colectivo de una línea local en Tolosa, en las cercanías de esta capital.
El suceso tuvo lugar en la intersección de 23 y 526, cuando un interno del ramal 24 de la Línea Oeste se dirigía hacia el centro de La Plata. En ese momento, el colectivo atravesó dos cunetas a gran velocidad, lo que provocó que el vehículo se desestabilizara y causara lesiones a varios de sus ocupantes.
Una de las personas afectadas fue Ivana Correa, de 35 años, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza y cayó al suelo. Los otros tres pasajeros también resultaron lastimados a raíz de la brusca maniobra del conductor.
Ivana Correa, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, relató que fue trasladada al Hospital de Gonnet por el personal de la empresa de colectivos, aunque denunció que tuvo que esperar tres horas para recibir atención y que le suturaran la herida en el cuero cabelludo.
Posteriormente, debido a que continuaba sintiéndose mal, se dirigió al Hospital Cestino de Ensenada, donde le realizaron una tomografía y le colocaron una vía.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en La Plata?
Cuatro pasajeros resultaron heridos debido a una maniobra peligrosa de un colectivo.
¿Quiénes fueron los afectados?
Entre los heridos se encuentra una mujer de 35 años, Ivana Correa.
¿Cuándo sucedió el incidente?
El accidente tuvo lugar el 20 de agosto de 2026 por la tarde.
¿Dónde se registró el suceso?
En la intersección de 23 y 526, en Tolosa, La Plata.
¿Cómo se produjo el accidente?
El colectivo atravesó dos cunetas a alta velocidad, desestabilizando el vehículo.
[Fuente: Noticias Argentinas]