La Plata: Cuatro heridos tras maniobra peligrosa de un colectivo en Tolosa

La Plata, 20 de agosto (NA) -- Cuatro pasajeros resultaron con heridas leves, entre ellos una menor, tras un incidente ocurrido esta tarde con un colectivo de una línea local en Tolosa, en las cercanías de esta capital.

El suceso tuvo lugar en la intersección de 23 y 526, cuando un interno del ramal 24 de la Línea Oeste se dirigía hacia el centro de La Plata. En ese momento, el colectivo atravesó dos cunetas a gran velocidad, lo que provocó que el vehículo se desestabilizara y causara lesiones a varios de sus ocupantes.

Una de las personas afectadas fue Ivana Correa, de 35 años, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza y cayó al suelo. Los otros tres pasajeros también resultaron lastimados a raíz de la brusca maniobra del conductor.

Ivana Correa, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, relató que fue trasladada al Hospital de Gonnet por el personal de la empresa de colectivos, aunque denunció que tuvo que esperar tres horas para recibir atención y que le suturaran la herida en el cuero cabelludo.

Posteriormente, debido a que continuaba sintiéndose mal, se dirigió al Hospital Cestino de Ensenada, donde le realizaron una tomografía y le colocaron una vía.