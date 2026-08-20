El Ejército de EEUU disolverá unidad en Europa dedicada a la guerra con drones

WASHINGTON — Una unidad del Ejército de Estados Unidos ubicada en Europa, que se especializaba en el uso de drones en combate, ha recibido la orden de cesar sus actividades y regresar a ser un batallón de infantería tradicional, según informaron fuentes oficiales el jueves.

Desde hace casi un año, los soldados de la 173ª Brigada Aerotransportada habían estado desarrollando y experimentando con drones, además de participar en ejercicios que enseñaban tácticas para llevar a cabo una guerra no tripulada, inspirados por las innovaciones en el conflicto de Ucrania contra Rusia. En noviembre del año pasado, 600 soldados formaron un batallón especializado en guerra con drones, creado para ser desplegado en cualquier lugar donde se necesitara este tipo de tecnología.

El general Christopher LaNeve, quien actúa como jefe interino del Estado Mayor del Ejército, ha ordenado que el batallón se enfoque nuevamente en su misión primaria como unidad de infantería aerotransportada, según dos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos. Esta información fue reportada inicialmente por The Wall Street Journal.

La decisión forma parte de una reestructuración más amplia del Ejército bajo el mando de LaNeve, quien asumió el liderazgo tras la destitución del general Randy George en abril por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La medida se adopta a pesar de que el conflicto con Irán ha evidenciado la necesidad de que Washington aprenda de las tácticas de guerra con drones, especialmente las empleadas por Ucrania. Los drones Shahed de bajo costo de Teherán han sido utilizados en ataques contra barcos y bases, provocando la muerte de soldados estadounidenses y obligando a las fuerzas a utilizar valiosos recursos de interceptores avanzados.

En marzo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy indicó que funcionarios de su país estaban asistiendo a varios países de Oriente Medio y del Golfo Pérsico para contrarrestar los ataques de drones iraníes, mientras que Estados Unidos y otros países europeos también habían solicitado apoyo.

La 173ª Brigada Aerotransportada, con base en Italia y Alemania, ya participaba en operaciones con drones antes de la formación del batallón en noviembre. En mayo de 2025, el Ejército destacó que los soldados estaban diseñando y construyendo sus propios drones de ataque en un nuevo "laboratorio de drones de vista en primera persona" ubicado en Caserma Del Din, Italia.

El coronel Joshua Gaspard, quien comandaba la unidad en ese momento, mencionó que sus soldados estaban entusiasmados por utilizar estos sistemas, inspirándose en videos de drones que circulaban en redes sociales y medios de comunicación.

La unidad también exploró el uso de inteligencia artificial y diseñó drones resistentes a la interferencia, en línea con las iniciativas promovidas por Hegseth.

En un comunicado, el Ejército informó que la unidad especializada en drones concluirá sus experimentos tras realizar dos grandes ejercicios en Alemania en los próximos meses, y que entregará sus hallazgos al Ejército para influir en el diseño y la experimentación futura.

Un tercer funcionario, que también habló bajo anonimato, reveló que se esperaba que los ejercicios sirvieran como un evento culminante para el batallón de drones, tras lo cual se reevaluaría su futuro. Durante el mandato de George, la mayoría anticipaba que la unidad continuaría su labor en guerra con drones.

El Ejército había encargado a la unidad estudiar y aprender de las lecciones de fuerzas dedicadas a sistemas no tripulados, incluidas las desarrolladas por las fuerzas armadas ucranianas, para proporcionar retroalimentación al Ejército y respaldar la directriz del Departamento de Defensa de acelerar el dominio de drones militares en Estados Unidos.

Previamente, la integración de drones en las tácticas del Ejército fue una prioridad del predecesor de LaNeve, el general George, quien promovió la Iniciativa de Transformación del Ejército el año pasado, buscando añadir sistemas de aeronaves no tripuladas a las formaciones. George, que asumió el cargo durante la administración del presidente Joe Biden, enfatizaba la necesidad de acelerar el desarrollo de nuevos sistemas de drones y su distribución a soldados en general, no solo a unidades especializadas.

Después de la destitución de George, LaNeve, quien había sido su segundo al mando, tomó las riendas del Ejército. En un memorando de orientación publicado recientemente, LaNeve subrayó que "la próxima guerra no se parecerá a la última" y que los soldados deben aprender a adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías como la autonomía y la inteligencia artificial. Sin embargo, el documento no menciona específicamente los drones.

"Este es el Ejército que debemos ser: disciplinado, letal e implacable, un Ejército que se acerca y destruye al enemigo, sin dejar dudas sobre la voluntad y el poder de Estados Unidos", concluyó el memorando.