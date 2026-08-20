FOTO: El chofer de la ambulancia testifica sobre los gritos de un niño en el caso Loan

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- Abundio Escobar, el chofer de la ambulancia que afirmó haber escuchado dos gritos "desesperados" de un niño que exclamaba socorro durante la noche del 13 de junio de 2024, en la localidad correntina de 9 de Julio, declaró este jueves en el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña y consignó que vio la camioneta Ford Ranger de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez.

Escobar fue el único testigo de la audiencia realizada en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde sostuvo que a las 11:30 del día que desapareció el menor observó la camioneta del matrimonio concurrir a la vivienda de la abuela Catalina, al tiempo que pasó nuevamente cerca de las 14:00.

Según el ambulanciero, alrededor "de las 17 y las 17:15, escuchó el sonido de alguien" y calificó ese ruido de "gritos desesperados", por lo que "decidió salir y se puso a ver" si "venía" alguna persona.

Además, reveló haber visto a Antonio Bernardino Benítez, esposo de Laudelina Peña, antes de entrar al monte para buscar a Loan.

Una de las defensas cuestionó sus dichos y el hombre señaló que "los gritos parecían de una criatura, como si le hubieran tapado la boca".

Por su parte, el testimonio de Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio Dupuy, asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la ciudad pampeana de Santa Rosa, y titular de la asociación en memoria de su nieto, fue reprogramado para que se realice de manera presencial.

Los acusados

La exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada, Carlos Guido Pérez; el excomisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel "Fierrito" Ramírez, son los sindicados por el extravío del niño ocurrido el 13 de junio de 2024 tras participar del almuerzo realizado en la vivienda de la abuela Catalina y ser visto por última vez en el naranjal.

Los otros diez imputados por el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos, son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.