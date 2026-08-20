El Canal de Panamá limita el tránsito de buques por escasez de agua tras la sequía

FOTO: Canal de Panamá anuncia restricciones en el tránsito de buques debido a disminución de las lluvias

CIUDAD DE PANAMÁ — El Canal de Panamá anunció el jueves que limitará temporalmente el tránsito de buques a 34 por día, como consecuencia de la disminución de las lluvias, lo que ha afectado el suministro de agua necesario para sus operaciones.

En condiciones normales, la vía interoceánica, que conecta el Atlántico y el Pacífico y tiene una extensión de aproximadamente 80 kilómetros, permite el paso diario de entre 36 y 38 buques. Este canal es responsable del 3% del comercio marítimo mundial.

Según el comunicado oficial, se permitirá que solo nueve barcos transiten por las esclusas Neopanamax, las más grandes de la vía, mientras que 25 podrán utilizar las antiguas esclusas Panamax a partir del 6 de septiembre. A partir del 15 de septiembre, este número se reducirá a 23.

La Autoridad del Canal informó que, a pesar de que la temporada de lluvias ha comenzado en Panamá y se han implementado medidas de ahorro de agua para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño, las condiciones actuales de la cuenca hidrográfica, con precipitaciones por debajo de lo esperado, requieren acciones adicionales para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del tránsito por la vía.

El miércoles, el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vasquez, declaró a la prensa que este fenómeno de El Niño presenta características distintas. "Este es un evento del Niño que tiene una conducta muy temprana, que nos encontró con los lagos en niveles más altos, pero que podría tener una duración mucho más prolongada que cualquier fenómeno anterior", explicó.

Las esclusas del Canal utilizan agua dulce proveniente de los lagos Gatún y Alahueja, que también abastecen al 50% de la población de Panamá.

No es la primera vez que se implementan restricciones en la vía panameña. Durante 2023 y 2024, las autoridades tuvieron que limitar de manera más drástica el tránsito de buques debido a sequías y bajos niveles de agua en los lagos, lo que provocó congestiones en las entradas del canal.

El Canal de Panamá también anunció que, a partir del 3 de septiembre, ajustará la oferta de sus cupos diarios de subasta, buscando un proceso de asignación más equitativo que refleje mejor la composición del mercado, incluyendo los distintos tipos de carga y las características de los segmentos de mercado.

Además, las autoridades avanzan en un proyecto multimillonario para embalsar un río que garantice el suministro de agua tanto para el canal como para el consumo humano.